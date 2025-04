Oggi, mercoledì 2 aprile, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale occasione verrà dato spazio anche al Trono Classico. Gianmarco Steri non sarà di buon umore, a causa di alcune discussioni avute con le sue corteggiatrici, ragion per cui darà alle ragazze un ultimatum molto incisivo.

Anticipazioni UeD oggi: l’ultimatum di Gianmarco alle sue corteggiatrici

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che Gianmarco Steri darà un ultimatum alle sue corteggiatrici. Maria De Filippi partirà da un post puntata in cui verrà mostrato quanto accaduto tra il tronista e le sue corteggiatrici durante la scorsa messa in onda di UeD. Il ragazzo aveva discusso con Cristina, ragion per cui aveva deciso di portarla in esterna.

In puntata, però, si scoprirà che la ragazza non si è presentata, dando buca al tronista. Questo comportamento farà perdere le staffe a Gianmarco, il quale sbotterà contro la corteggiatrice. Cristina, dal canto suo, si difenderà dicendo di aver agito in quel modo in quanto spinta dalla rabbia per essersi sentita la seconda scelta del tronista. Le sue motivazioni, però, non convinceranno affatto Gianmarco, che reagirà ponendo le dame dinanzi un ultimatum. Nel dettaglio, dirà loro che potrebbe non arrivare a nessuna scelta se le ragazze continueranno a comportarsi in questo modo, dunque, o cambiano atteggiamento, oppure il suo trono potrebbe finire molto presto con un nulla di fatto.

Cristina va via in lacrime, Nadia assente

L’atteggiamento ostile di Gianmarco favorirà la nascita di nuove discussioni, specie con Cristina. Ad un certo punto, il tronista si arrabbierà ulteriormente e dirà alla corteggiatrice di andarsene se non gli sta bene come la pensa. La ragazza, ovviamente, sentendosi messa alle strette, si alzerà ed andrà via tra le lacrime. In studio in tanti si schiereranno dalla parte della ragazza in quanto i modi di fare del tronista saranno davvero sgarbati.

In merito a Francesca e Nadia, invece, le due non saranno portate in esterna. La seconda non sarà presente neppure in puntata. Al termine del blocco, poi, la conduttrice chiederà al tronista con chi vorrebbe ballare e lui farà il nome di Francesca. Spazio poi anche alle dinamiche del Trono Over che, ormai, stanno appassionando sempre di più il pubblico da casa.