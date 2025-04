Ieri si sono chiusi i battenti della lunghissima avventura dei concorrenti nella casa del Grande Fratello. A distanza di poco dalla finale, però, sul web stanno trapelando svariate indiscrezioni in merito a quanto sarebbe accaduto dopo la diretta. Oltre al caos scoppiato a causa della vittoria di Jessica Morlacchi e il retroscena su Lorenzo Spolverato, adesso a tenere banco è un’altra notizia, ovvero, la fuga dallo studio di Shaila Gatta a causa di un episodio alquanto spiacevole.

Perché Shaila Gatta sarebbe scappata dallo studio del GF dopo la finale

Una volta terminata l’esperienza del Grande Fratello bisogna capire chi saranno i concorrenti che avranno un futuro in tv o, quanto meno, saranno ricordati dal pubblico da casa e chi, invece, finirà nel dimenticatoio. In attesa di scoprire questo, però, sul web stanno trapelando delle indiscrezioni che riguardano alcuni protagonisti. In particolare, a finire al centro di alcuni gossip è Shaila Gatta. Pare che al termine della diretta, la ragazza sia stata assalita da insulti, fischi e grida provenienti da buona parte del pubblico presente.

La situazione sarebbe diventata così sgradevole al punto da spingere la giovane a scappare via dallo studio, senza avere la possibilità di festeggiare insieme a tutti gli altri ex compagni d’avventura. La persona che ha fornito questa segnalazione ha ammesso di non avere video a riguardo, in quanto al pubblico è vietato introdurre cellulari all’interno dello studio, proprio per evitare che trapelino cose che, in realtà, non dovrebbero essere rese pubbliche.

Shaila sparisce dai social e cosa è successo con Lorenzo dopo la puntata

L’autrice della segnalazione ha rivelato che si è trattato di una scena davvero brutta, specie poiché Shaila, in fin dei conti, non ha fatto nulla di così grave al punto da guadagnarsi tutto quest’odio. Si tratta comunque di una ragazza di 29 anni che può commettere degli errori e non per questo deve essere linciata pubblicamente.

Al momento, la Gatta non è intervenuta sulla faccenda. In realtà, Shaila è totalmente sparita dai social, forse proprio per evitare di dover affrontare la ventata di odio che proviene da tali mezzi di comunicazione. Inoltre, si vocifera anche che ieri sera lei e Lorenzo Spolverato non abbiano avuto modo di parlarsi dopo tutto quello che è accaduto nel corso della puntata finale. Il ragazzo, infatti, si è dato alla pazza gioia nei festeggiamenti con gli altri ex coinquilini, mentre Shaila pare sia andata via senza incrociarlo. Adesso non resta che attendere per vedere se tra i due ci sarà un chiarimento.