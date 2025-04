Dopo ben sei mesi e mezzo di programmazione, il sipario è calato ufficialmente sulla diciottesima edizione del Grande Fratello. La finale andata in onda il 31 marzo, si è aperta con le immagini dei momenti più belli vissuti dai protagonisti che hanno preso parte al famoso reality show.

Tra sfide e colpi di scena, il pubblico ha decretato il suo vincitore. Diversi blocchi hanno lasciato con il fiato sospeso, compresi quelli dedicati all’amore. Ripercorriamo i momenti salienti dell’ultima puntata in questo riassunto.

GF 18, la finale: Shaila choc contro Lorenzo

Si è parlato di loro per lunghi mesi, sono stati amati e criticati, ma in ogni caso hanno intrattenuto con la loro controversa storia d’amore. Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno formato una delle coppie più discusse di questo GF e per il modello è arrivata una doccia fredda in diretta.

Il milanese ha vissuto una settimana intensa pensando a lei con le lacrime agli occhi. L’ex velina ha deciso di raggiungerlo proprio durante la finale per chiudere definitivamente con lui. “Ho l’ideale della donna libera, ci stavo riuscendo ma poi sono ricaduta vittima di me stessa. Non so come ho potuto permetterti di trattarmi così“, sono state le sue parole.

La storia tra i due è ufficialmente terminata senza un accenno di dialogo. Lorenzo ha mostrato tutto il suo choc di fronte alla decisione di Shaila, che impassibile ha chiuso la porta affermando che proseguirà il suo percorso di rinascita senza di lui.

GF 18, la finale: la quinta finalista e il primo televoto flash

La dinamica della finale è entrata nel vivo con l’elezione della quinta finalista. In gioco dopo una settimana Chiara e Mariavittoria. Ad avere la meglio è stata la prima, mentre la Minghetti ha raggiunto lo studio abbandonando definitivamente la gara.

Una scelta di piramidali ha portato Zeudi, che ha trovato il nero, direttamente al primo televoto flash. Lorenzo, che ha trovato il dorato, ha potuto invece scegliere chi spedire con lei. Ha optato per Helena, mettendo così in atto la più grande sfida che tutti aspettavano.

GF 18, la finale: il secondo televoto flash

Tante le emozioni che nel frattempo hanno potuto vivere i finalisti. Helena ha riabbracciato la sorella e il suo amato Javier, che non vede l’ora di costruirsi un futuro con lei. Jessica ha rivisto i familiari e gli ex coinquilini. Chiara ha salutato il papà e Lorenzo i genitori.

L’esito del primo televoto flash ha spiazzato il pubblico. Contro ogni pronostico, Helena ha battuto Zeudi, che è stata eliminata. Il secondo televoto flash, a seguito della scelta dei piramidali, ha visto sfidarsi Lorenzo e Chiara. Ad avere la meglio è stata quest’ultima. Per Lorenzo è arrivato il momento di abbandonare il reality show.

GF 18, la finale: il terzo televoto flash

Ad un ritmo incalzante, le eliminazioni si sono alternate. Il terzo televoto flash ha messo a confronto Chiara Cainelli e Jessica Morlacchi. A questo punto è toccato a Chiara abbandonare il gioco. Le ultime due finaliste a contendersi la vittoria dunque, sono state Jessica ed Helena, che hanno spento insieme le luci della casa del GF prima di raggiungere lo studio.

GF 18, la finale: chi ha vinto il Grande Fratello 18

Un esito al cardiopalma quello che ha visto Helena e Jessica contendersi la vittoria. Le due, dopo litigi e incomprensioni, sono arrivate abbracciate alla finalissima che le ha viste protagoniste. Una di fronte all’altra hanno atteso il verdetto, che ha lasciato ancora una volta i telespettatori a bocca aperta.

Jessica Morlacchi è la vincitrice del Grande Fratello 18. La cantante si porta a casa un primo posto a cui tanti degli inquilini di questa edizione hanno ambito. Una lunga avventura si è conclusa così, tra stupore e commozione. Scopri come rivivere tutte le emozioni della serata con la replica del Grande Fratello in TV e streaming.