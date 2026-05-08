La puntata dell’8 maggio 2026 di Uomini e Donne è stata incentrata sul Trono Over. Prima si è parlato di Marina Brachetta e Giancarlo. Successivamente, poi, si è passati a Barbara De Santi, Stefano e Massimo e, infine, c’è stato il ritorno a centro studio di Cinzia Paolini e Marco. Le discussioni e le accuse non sono mancate di certo.

Marina provata a Uomini e Donne, chiusa la storia con Giancarlo

Marina Brachetta ha aperto la puntata di oggi di Uomini e Donne. La dama si è seduta al centro studio dicendo di essere molto provata a causa degli attacchi subiti dagli opinionisti nel corso della scorsa puntata della trasmissione. Marina si è anche sfogata dietro le quinte con lo staff del programma ed è apparsa piuttosto provata. Successivamente, poi, è entrato in studio anche Giancarlo per un confronto con la donna. I due hanno parlato in maniera piuttosto tranquilla convenendo sulla decisione di interrompere la loro frequentazione a causa di un mancato interesse reciproco e di una difficoltà nel relazionarsi.

Barbara De Santi e Stefano chiudono, lei volta pagina con Massimo

L’attenzione si è poi spostata su Barbara De Santi e Stefano. Dopo un breve riassunto su quanto accaduto in precedenza, i due hanno scelto di interrompere la frequentazione. A prendere questa decisione è stato prevalentemente Stefano, che non ha apprezzato alcuni comportamenti della dama, quindi ha capito di non poter andare avanti. L’uomo è stato piuttosto polemico raccontando tutto ciò che, a suo avviso, Barbara avrebbe sbagliato nei suoi confronti, mostrandosi troppo polemica. La donna, contrariamente a come è solita fare, è rimasta alquanto tranquilla, quasi rassegnata dinanzi allo sfogo del cavaliere. Dopo un po’, però, la dama non ha più resistito e con la voce quasi rotta dal pianto ha detto di non essere disposta a tollerare di essere derisa e screditata dal primo che capita. Maria De Filippi ha cercato di ridimensionare il tutto e sdrammatizzare la situazione.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Barbara si è calmata ed è passata a raccontare di una nuova conoscenza appena avviata, ovvero, quella con Massimo, che precedentemente usciva con Elena. La frequentazione è in una fase embrionale, sta di fatto che bisognerà attendere le prossime puntate per capire in che modo evolverà la cosa. I due, inoltre, hanno ricevuto anche il benestare di Elena, la quale ha detto di aver voluto bene a Massimo, quindi è contenta se ha trovato una dama da conoscere. Malgrado le belle parole, però, tra i due c’è stato un piccolo battibecco.

Cinzia riceve nuove segnalazioni su Marco, lui nega tutto

La parte conclusiva della puntata di oggi di Uomini e Donne, infine, è stata dedicata a Cinzia Paolini e Marco. Dopo tutto il caos scoppiato in questi giorni a causa di pesanti segnalazioni pervenute sul cavaliere, i due hanno spiegato a che punto sia la loro conoscenza e cosa abbiano deciso di fare. Cinzia ha raccontato di essere venuta a conoscenza di altre informazioni compromettenti su Marco, comprovate da screenshot, il tutto fornito sempre dalla stessa fonte. L’uomo non è sembrato particolarmente turbato dalla cosa, sta di fatto che si è difeso asserendo di essere convinto che si tratti di messaggi manomessi e non veritieri. La puntata poi si è conclusa prima di poter approfondire la cosa, dunque, nella puntata di domani verrà fatta certamente chiarezza sulla vicenda.