Ieri, lunedì 31 marzo, è andata in onda la finale del Grande Fratello, che ha visto trionfare Jessica Morlacchi. La donna si è aggiudicata il titolo di vincitrice di questa sfortunata edizione del reality show, almeno dal punto di vista degli ascolti, ma anche dei contenuti. Adesso, però, sul web si sta diffondendo una polemica volta a criticare l’esito del televoto finale. In molti, infatti, ritengono che la vittoria di Jessica sia stata pilotata dal GF e decisa già a monte a causa di una serio di indizi.

Polemica per la vittoria al GF di Jessica Morlacchi: cosa si vocifera sul web

La vittoria di Jessica Morlacchi al Grande Fratello ha diviso il popolo del web. Da un lato ci sono i sostenitori della donna i quali sono felici dell’esito del televoto, in quanto Jessica è stata una protagonista del programma sin dal primo giorno. Dall’altro lato, però, ci sono i disertori, i quali reputano assolutamente ingiusta questa vittoria, specie per il fatto che la Morlacchi, tempo fa, aveva deciso di uscire volontariamente dal programma, venendo meno al contratto stipulato con l’azienda. Per tale motivo, vederla trionfare è apparsa a molti una cosa assolutamente ingiusta.

Ad ogni modo, al di sotto del video inerente la proclamazione della vincitrice del GF, che è stato pubblicato dal profilo Instagram ufficiale della trasmissione, molti utenti del web hanno sollevato una polemica. Alcuni hanno insinuato che, in realtà, la vittoria di Jessica sia stata pilotata. Secondo i fautori di questa ipotesi, Jessica sarebbe stata spinta dagli autori a rientrare nella casa del GF dopo la sua auto-eliminazione con la “promessa” che avrebbe vinto il programma.

Schiaffo morale degli autori del Grande Fratello contro i televoti truccati?

Tra le tante teorie che si stanno diffondendo sul web, però, ce n’è anche un’altra. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha posto l’accento su di un’altra questione. Nel dettaglio, la donna ha svelato che la vittoria di Jessica, che piaccia o no, ha avuto lo scopo di mettere al loro posto tutte le fandom tossiche che si sono sviluppate attorno a questo programma, come quelle volte a supportare Zeudi Di Palma o Helena Prestes.

Tali sostenitori sfegatati, infatti, sono stati accusati di aver truccato i televoti, comprando voti fasulli. Facendo vincere Jessica, dunque, è come se il GF avesse voluto dare uno schiaffo morale a tutti i fan tossici cercando di far trionfare la genuinità. Si vocifera, infatti, che gli autori siano anche all’opera per cercare di risolvere questo problema nelle prossime edizione della trasmissione, in modo da evitare che vengano generati risultati fasulli ai televoti non provenienti da persone reali.