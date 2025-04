Lorenzo Spolverato è stato tra i finalisti di questa edizione del Grande Fratello ma, suo malgrado, non è riuscito ad arrivare neppure sul podio, in quanto nella puntata di ieri del programma è stato eliminato contro Chiara Cainelli. Adesso, all’indomani della finale del reality show, sul web stanno trapelando diverse indiscrezioni, alcune delle quali piuttosto incresciose, in merito alla trasmissione. Proprio in relazione a Lorenzo, pare che l’azienda Mediaset abbia deciso di bannare l’ex concorrente da tutte le trasmissioni.

Lorenzo Spolverato “fatto fuori” da Mediaset dopo il GF? Cosa è emerso

L’edizione di quest’anno del Grande Fratello non sarà certamente ricordata per le emozioni e i sentimenti provati all’interno della casa tra i vari protagonisti. Ne è un esempio il fatto che una delle relazioni apparentemente più forti nate in casa, ovvero, quella tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, sia volta al termine ancor prima che finisse l’edizione di quest’anno del programma. Shaila, infatti, ha deciso di lasciare il suo fidanzato proprio durante la finale del GF, scelta che è stata condannata da molte persone.

Ad ogni modo, dietro il comportamento della Gatta potrebbe esserci un retroscena alquanto clamoroso. Stando a quanto rivelato dall’influencer Deianira Marzano, infatti, pare che dietro le quinte di Mediaset ci sia grande tensione nei riguardi di Lorenzo Spolverato. L’azienda avrebbe preso la decisione di allontanare il ragazzo non facendolo presenziare in nessuna trasmissione dell’azienda e facendogli terra bruciata intorno. Questa decisione sarebbe stata presa, molto probabilmente, a causa dei comportamenti negativi che sono stati assunti dal giovane durante tutta la durata del programma.

Shaila lascia Lorenzo per “salvarsi”?

La decisione di Shaila di lasciare Lorenzo in diretta tv, dunque, potrebbe essere stata una strategia ben ponderata dalla ragazza, la quale avrebbe deciso di prendere pubblicamente le distanze da Spolverato, in modo da non essere inghiottita anche lei dal vortice del dimenticatoio. Tutti sanno che la Gatta punta ad avere un ruolo fisso all’interno del piccolo schermo, pertanto, sarebbe probabilmente disposta a tutto pur di raggiungere i suoi scopi, anche a mettere da parte i (presunti) sentimenti nei riguardi di Spolverato.

Ad ogni modo, qualunque sia la verità celata dietro la scelta della giovane, una cosa è certa, il pubblico si dimenticherà presto dei due concorrenti e, soprattutto, del loro “amore”. Malgrado tutto, però, tra i due ad uscirne peggio pare sia proprio Shaila. Lorenzo almeno sta ricevendo molto supporto da parte degli utenti del web, anche dai sostenitori della coppia. La Gatta, invece, sta collezionando solamente insulti e parole poco carine. Non resta che attendere, dunque, per vedere se le cose cambieranno.

La reazione di Lorenzo all’uscita dal GF e alla vittoria di Jessica

In merito alla reazione avuta da Lorenzo Spolverato subito dopo l’uscita dal GF, il ragazzo attraverso i social ha dichiarato di essere piuttosto incredulo, in quanto non si aspettava di perdere contro Chiara Cainelli. Questo perché, molto probabilmente, aveva sottovalutato la ragazza.

Per quanto riguarda la vittoria di Jessica Morlacchi, che è stata molto criticata sul web, Lorenzo ha ammesso che faceva il tifo per Chiara. Con il senno di poi, però, ha rivelato di essere contento di come siano andate le cose, in quanto Jessica è stata una grande donna e una grande protagonista di questa edizione del GF. Pertanto, molto probabilmente, ha vinto effettivamente la persona più indicata.