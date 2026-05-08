In questi giorni, il cavaliere di Uomini e Donne Marco, che attualmente sta frequentando Cinzia Paolini, è stato al centro di svariate segnalazioni provenute da una donna con cui ha avuto una breve relazione qualche mese fa. La persona in questione ha descritto una versione completamente differente dell’uomo, ponendo l’accento sul fatto che, nella vita reale, sia totalmente diverso da come vuole apparire nel programma. La cosa più grave che è emersa, però, fa capo a una proposta di matrimonio, con tanto di regalo e “Ti amo” fatta alla donna poco prima di agire allo stesso modo anche con Cinzia. Tali segnalazioni hanno turbato molto il cavaliere, al punto da spingerlo a uscire dallo studio. Dietro le quinte della trasmissione, però, l’uomo si è lasciato andare a uno sfogo facendo delle confessioni.

Lo sfogo di Marco dopo le segnalazioni a Uomini e Donne e le parole su Cinzia Paolini

Marco si è sfogato con lo staff di Uomini e Donne dopo le segnalazioni pervenute sul suo conto. In studio, il cavaliere si è mostrato palesemente in imbarazzo e poco preparato a fornire un’adeguata difesa in grado di discolparlo dalle accuse. Dietro le quinte, però, il suo atteggiamento è stato decisamente differente. Marco, infatti, si è detto tranquillo e, addirittura, soddisfatto e orgoglioso per come si è comportato in puntata. Il cavaliere ha spiegato che, se fosse stato un codardo, avrebbe rifiutato di ascoltare la telefonata della donna in questione, come se questa decisione potesse essere presa da lui e non dalla padrona di casa. Invece ha deciso di accettarla e di “affrontarla”.

Successivamente, poi, Marco si è detto a posto con la coscienza e ha anche voluto mandare un messaggio a Cinzia Paolini. Nello specifico, ha confermato i suoi sentimenti nei riguardi della donna, ovvero ha detto di amarla. Per tale motivo, continua a sperare che presto possa lasciare il programma insieme a lei coronando il suo sogno d’amore. Malgrado tutto, anche la donna ha detto di nutrire dei sentimenti verso il cavaliere. Questo è il motivo per cui ancora non l’ha liquidato dopo tutto quello che è emerso sul suo conto.

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Epilogo controverso per Cinzia e Marco a UeD: cosa è andato storto?

Alla luce di tutto questo, però, appare alquanto strano quanto accaduto nel corso delle registrazioni successive alla messa in onda di queste puntate, che poi saranno trasmesse nei prossimi giorni. Stando a quanto si apprende dagli spoiler, infatti, Marco lascerà il programma, senza manifestare minimamente l’intenzione di portare con sé Cinzia. Quest’ultima, per contro, accetterà addirittura di ballare con Mario Lenti, ritornato in trasmissione in una scorsa registrazione, decretando un riavvicinamento che genererà non poche polemiche. Dunque, se entrambi nutrivano un sentimento forte l’uno per l’altra, cosa è andato storto? Non resta che attendere le prossime puntate di UeD per scoprire se sarà fatta chiarezza a riguardo.