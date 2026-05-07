Oggi, giovedì 7 maggio, a Uomini e Donne si è parlato unicamente di Trono Over. Ci sono stati degli scontri, ma anche dei momenti molto toccanti, durante i quali sono tornate delle coppie per fare degli annunci molto importanti e romantici.

La scenata di Marina Brachetta a UeD e l’intervento di Maria De Filippi

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con Marina Brachetta e Giancarlo a centro studio. I due, malgrado avessero precedentemente dichiarato di non voler andare avanti, si sono risentiti ed hanno deciso di darsi un’altra chance. Quando hanno raccontato quello che è accaduto tra di loro, però, subito sono emerse delle pesanti divergenze e un’incompatibilità caratteriale piuttosto evidente. I due si sono scontrati molto soprattutto quando lui ha confessato di aver baciato la donna e non solo. Marina è esplosa durante le allusioni di Giancarlo negando categoricamente di essere andata oltre con lui. Il cavaliere, però, ha continuato a ribadire di aver avuto dei momenti intimi sul divano con la dama, pur senza andare oltre in maniera completa.

Marina ha avuto una crisi, durante la quale si è alzata ed ha iniziato a gridare e piangere. Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire esortando la donna a darsi una calmata e a non agitarsi in questo modo in quanto non le fa bene. Marina, così, è tornata al suo posto rendendo evidente una impossibilità a continuare la conoscenza con Giancarlo. Durante il confronto non sono mancati gli interventi degli opinionisti che, ovviamente, non hanno fatto altro che punzecchiare la dama fomentando le sue reazioni esasperate. Alla fine, poi, la Brachetta si è calmata ed ha deciso di ballare con Stefano.

“Io non le dico le bugie” Marina non ci sta… #UominieDonne pic.twitter.com/B1oErsDiNc — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 7, 2026

Tornano due coppie, arriva una proposta di matrimonio inattesa

Dopo questo blocco movimentato, sono tornati in studio Giada e Nicola. In una scorsa puntata i due avevano lasciato il programma separatamente, non riuscendo a trovare un punto d’incontro. Quest’oggi, invece, sono tornati mano nella mano fornendo un racconto totalmente differente. I due hanno spiegato di essersi rivisti e di aver chiarito le loro divergenze durante un aperitivo e di aver suggellato il loro ricongiungimento con una notte di passione. La coppia ha poi salutato tutti con un ballo a centro studio.

Altro momento molto romantico, poi, ha visto come protagonisti Tiziana e Mauro, che avevano lasciato Uomini e Donne insieme. A distanza di un po’ di tempo, la loro relazione procede alla grande, sta di fatto che sono stati accolti da un caloroso applauso da parte dei presenti. Tiziana si è detta molto felice ed ha voluto ringraziare pubblicamente Mauro per esserle stato accanto in ogni momento, sia bello sia brutto, poi ha concluso con un “Ti amo“. Anche lui ha spiegato di avere dei progetti importanti per il futuro, tra cui un possibile matrimonio a breve. Gemma Galgani, che peraltro è uscita con Mauro per un periodo di tempo limitato, si è molto commossa, cosa che ha suscitato l’ilarità di Tina Cipollari, la quale ha preso in giro Gemma dicendo che le cose belle capitano sempre alle altre e mai a lei. Ad ogni modo, alla fine anche loro hanno ballato insieme ed hanno salutato tutti.