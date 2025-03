Ieri, lunedì 17 marzo, è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. In studio ci sono stati diversi colpi di scena, tra cui il ritorno di un discusso cavaliere, ovvero, Orlando. L’ex corteggiatore di Gemma Galgani ha spiazzato tutti ripresentandosi nel parterre e riproponendosi alla dama, ma come avrà reagito lei? Avrà accettato? Del Trono Classico, invece, non si è parlato in quanto Gianmarco Steri non si è presentato.

Spoiler registrazione 17 marzo di Uomini e Donne: torna Orlando

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione del 17 marzo riportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che al Trono Over c’è stato un lungo blocco dedicato a Gemma Galgani. La dama è stata invitata a sedersi al centro dello studio per confrontarsi nuovamente con Orlando. Il cavaliere ha deciso di tornare nel programma per riproporsi alla donna.

I presenti in studio, però, l’hanno duramente attaccato, soprattutto gli opinionisti, in quanto non hanno creduto minimamente a tutte le sue giustificazioni finalizzate a discolparsi delle accuse ricevute nel corso della scorsa registrazione. A seguito di un dibattito piuttosto lungo e movimentato, poi, Orlando è stato invitato nuovamente ad abbandonare lo studio, pare in maniera definitiva.

Gare di ballo, decisioni e Trono di Tina Cipollari

Tina Cipollari, dal canto suo, ha portato nuovamente in esterna Cosimo. I due hanno preso alcune lezioni di flamenco in quanto a breve voleranno in Spagna a Madrid, in quanto il cavaliere ha detto di volerla portare anche lì. Per l’occasione, Maria De Filippi ha invitato in studio Umberto della scuola di Amici e Tina e Cosimo si sono cimentati in un ballo scatenato.

Restando sempre in tema di balli, poi, c’è stata l’ennesima sfida tra Gianni Sperti e Giuseppe. In questa circostanza, i due hanno coinvolto anche Sabrina Zago. Alessio Pili Stella, dal canto suo, continua a frequentare Valentina, mentre con Luana le cose non sono andate nel migliore dei modi, sta di fatto che hanno deciso di interrompere la conoscenza. Del Trono Classico di Uomini e Donne, infine, non si è parlato, in quanto Gianmarco Steri non si è presentato e neppure le sue corteggiatrici erano presenti. Di loro, probabilmente, si parlerà nella registrazione che ci sarà oggi pomeriggio.