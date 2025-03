Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione che è stata effettuata l’11 marzo rivelano che ci sono state delle discussioni particolarmente accese per alcuni protagonisti del programma. Soprattutto Tina Cipollari ha discusso con una dama, mentre in studio è arrivata una pesante segnalazione su un cavaliere, che è stato invitato a lasciare la trasmissione. Al Trono Classico, invece, Gianmarco Steri ha dato filo da torcere alle sue corteggiatrici.

Un cavaliere mandato via da Uomini e Donne: caos nella registrazione dell’11 marzo

Nella scorsa registrazione di Uomini e Donne ci sono stati tanti eventi degni di nota. Stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni per Gemma Galgani è arrivata un’altra cocente delusione. Orlando, il cavaliere che la stava corteggiando, a quanto pare non era sincero nei suoi riguardi.

A scoprire le sue reali intenzioni è stata Tina Cipollari. La donna ha portato in studio una segnalazione su di lui dalla quale si è evinto che il protagonista fosse fidanzato con una donna russa di 20 anni. Orlando ha provato a discolparsi ed ha addirittura manifestato la volontà di rimanere in studio per corteggiare un’altra dama. Maria De Filippi, però, non gli ha dato questa opportunità ed ha invitato il cavaliere ad abbandonare la trasmissione.

Lite tra Tina e una dama, Sabrina in hotel con un uomo

Per Tina Cipollari, poi, c’è stato un altro momento particolarmente concitato. Giuseppe sta frequentando una dama nuova che, a quanto pare, non sta molto simpatica a Tina. Quest’ultima l’ha attaccata e la dama ha replicato asserendo che la donna fosse solamente gelosa di lei in quanto avrebbe voluto corteggiare lei Giuseppe. Inutile dire che tra le due è scoppiata una lite furibonda.

Sabrina Zago, invece, sta uscendo con un cavaliere che aveva frequentato Uomini e Donne nel 2018 di nome Sebastiano. I due hanno trascorso anche una serata nella camera d’hotel di lei, ma tra di loro pare non sia successo nulla. Sulla questione è intervenuto continuamente Giuseppe, il quale non ha fatto altro che interferire sul rapporto tra la donna e il nuovo spasimante. Questo, ovviamente, ha generato non poche polemiche. Poi c’è stata un’ennesima gara di ballo tra Gianni Sperti e Giuseppe, i quali si sono esibiti su dei cubi. Il cavaliere ha continuato a dichiarare di essere molto più bravo a ballare dell’opinionista.

Scontri tra Alessio, Luana e Valentina, abbandoni al trono di Gianmarco Steri

Alessio Pili Stella, dal canto suo, sta frequentando due dame, Luana e Valentina. La prima, però, è rimasta piuttosto delusa dal comportamento dell’uomo in quanto non si aspettava che arrivasse addirittura ad uscire con un’altra donna. Alessio, però, ha continuato a dire di essere interessato ad entrambe, mantenendo così il piede in due scarpe. In merito a Valentina, la donna è in fase di valutazione in quanto ancora non è sicura di voler continuare a frequentare il cavaliere oppure no. Damiano continua ad uscire con Nicoletta e Gloria. Quest’ultima, però, è apparsa piuttosto drastica. La donna, infatti, ha messo il cavaliere di fronte un ultimatum, in particolare, si è alzata dal centro studio ed ha invitato l’uomo a schiarirsi le idee e a prendere una decisione definitiva.

Infine il Trono Classico di Uomini e Donne è stato contraddistinto da svariate discussioni. Gianmarco Steri ha portato in esterna Nadia e Cristina e con quest’ultima è scattato il bacio. Dinanzi tale filmato, Francesca ha deciso di abbandonare lo studio. Il tronista l’ha seguita fuori e questo ha scatenato l’immediata reazione di Nadia, intenzionata anche lei ad uscire. Gianni Sperti, però, l’ha fermata e le ha chiesto delle spiegazioni in merito ad alcuni suoi interventi fatti contro il tronista. La ragazza ha replicato dichiarando di non aver apprezzato alcuni comportamenti che Gianmarco ha assunto con Francesca, sta di fatto che i due hanno discusso per tutto il tempo.