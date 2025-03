Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda nella settimana che va dal 17 al 21 marzo, rivelano che ci saranno delle discussioni molto accese, specie per quanto riguarda il Trono Over. Orlando, il cavaliere che sta corteggiando Gemma Galgani, verrà addirittura mandato via a seguito di una segnalazione, ma non solo. Ecco tutto quello che succederà.

Anticipazioni UeD: Orlando viene mandato via, Sabrina esce con un nuovo cavaliere

Nelle puntate di Uomini e Donne che andranno in onda questa settimana ci sarà un momento molto concitato che riguarderà Gemma Galgani e Orlando. La donna porterà nuovamente in esterna in cavaliere, ma l’uomo non riuscirà a convincere i presenti circa il suo reale interesse verso la dama. Soprattutto Tina Cipollari sarà molto dubbiosa e, in effetti, ne avrà motivo. La donna verrà a conoscenza di una segnalazione sul conto del cavaliere. Pare che sia fidanzato con una ragazza russa di 20 anni. A nulla serviranno i tentativi dell’uomo di discolparsi, in quanto sarà invitato da Maria De Filippi a lasciare lo studio.

Spazio, poi, per Sabrina Zago e Giuseppe. I due continueranno a discutere. La dama ammetterà di aver bloccato il cavaliere ovunque, ma non riuscirà a metterci davvero un punto, questo fino a quando non uscirà con un nuovo spasimante, tale Sebastiano, che fece già parte di Uomini e Donne nel 2018. Durante i loro confronti, però, Giuseppe interverrà continuamente mettendo i bastoni tra le donne alla dama, che sembrerà voler voltare pagina. Ci riuscirà, oppure le ingerenze di Giuseppe prenderanno il sopravvento?

Gare di ballo, piedi in due scarpe e Trono Classico di Uomini e Donne

Parlando sempre di Trono Over, poi, Damiano uscirà sia con Morena sia con Gloria, cosa che farà arrabbiare la prima. Anche Alessio Pili Stella avrà il piede in due scarpe in quanto frequenterà Lorena e Valentina. Questo triangolo, però, sembrerà destinato a non durare tanto in quanto specie Valentina sembrerà esasperata. Tina Cipollari, dal canto suo, porterà di nuovo in esterna Cosimo. I due andranno in Puglia a conoscere la famiglia di lui e il cavaliere apparirà profondamente felice, al punto da dichiarare di voler portare la donna a Madrid. Giuseppe e Gianni Sperti si cimenteranno nell’ennesima gara di ballo, che sembra sia diventata la nuova “ossessione” di Maria De Filippi.

Infine, per quanto riguarda Il Trono Classico di Uomini e Donne, Gianmarco Steri, porterà in esterna Cristina e Nadia. Con quest’ultima ci saranno dei momenti alquanto ravvicinati in una piscina, ma il bacio, alla fine, ci sarà con la prima. Francesca, invece, rimarrà a casa, cosa che la giovane non prenderà di buon grado, sta di fatto che litigherà pesantemente con il tronista al punto da lasciare lo studio.