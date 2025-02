Il Grande Fratello si avvia verso la sua fase finale, che si concluderà con l’ultima puntata al termine di marzo. Le dinamiche si fanno sempre più interessanti e riservano nuove sorprese ai telespettatori, proprio come accaduto nella trentaquattresima puntata.

Una delle donne ha ottenuto il titolo di prima finalista, unendosi così a Lorenzo Spolverato. Nel frattempo l’eliminazione ha stupito ancora una volta il pubblico. Ripercorriamo i momenti salienti della serata in questo riassunto.

GF 18, trentaquattresima puntata: Iago e Stefania

La nuova puntata si è aperta con un primo blocco dedicato al “dissing” di Shaila Gatta nei confronti di Helena Prestes. In questi giorni infatti, la ballerina ha scritto una canzone rap dedicata alla modella. Inevitabile il confronto tra le due “regine” della casa. L’attenzione si è spostata poi sulla situazione di Iago e Stefania.

Nella puntata precedente è stata offerta ai due la possibilità di trascorrere una sera in intimità. Le aspettative sulla possibile nascita di una love story sono state deluse: entrambi hanno ribadito di voler essere solo amici, anche se la Orlando è apparsa sicuramente più interessata a lui.

GF 18, trentaquattresima puntata: i faccia a faccia

Nella prima serata del GF è stato dato modo a molti di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. É il caso di Helena e Zeudi, tra le quali continua a non correre buon sangue. L’ex Miss Italia è stata duramente criticata per aver negato di essere a conoscenza del caso Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, citato da Maria Teresa. I video però, hanno dimostrato il contrario.

Un focus si è concentrato poi su Mattia Fumagalli. L’istruttore di sci sta iniziando a far valere le sue ragioni, scontrandosi con Shaila Gatta. In particolare, il gieffino continua a trovare l’ex velina disinteressata a conoscerlo e piena di sé, così come anche il fidanzato Lorenzo Spolverato.

Jessica invece, ha detto ancora una volta la sua su Iago. Nonostante lui abbia affermato di volerle bene e stimarla come artista, tra i due continua ad esserci grande disaccordo.

GF 18, trentaquattresima puntata: chi è stato eliminato

Anche in questa puntata l’eliminato ha sorpreso notevolmente il pubblico. Si sono salvati con il maggiore gradimento al televoto Shaila, Mattia, Giglio e Chiara. Ha dovuto dire addio per sempre al reality show Iago Garcia, che aveva già ottenuto la sua seconda chance di rientrare in gioco ai tempi del ripescaggio. In molti pensavano che l’attore spagnolo meritasse di arrivare in finale.

GF 18, trentaquattresima puntata: la prima finalista donna

É giunto il momento di tirare le somme anche per quanto riguarda le finaliste donne. Nel corso della serata è stata scelta dagli uomini a maggioranza la prima candidata, ossia Helena Prestes. Dalla modella è partito così, un salvataggio a catena di sole quattro concorrenti. Lei ha scelto di salvare l’amica Amanda Lecciso, che a sua volta inaspettatamente ha voluto con sé Stefania Orlando.

A questo punto quest’ultima ha voluto dare la sua chance a Jessica Morlacchi. É stato aperto un televoto che ha portato le concorrenti in studio per conoscere l’esito. Sono rimaste al verdetto finale Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Proprio la cantante è stata eletta finalista dal pubblico a casa. La scelta ha generato enorme sorpresa, considerando che molti avrebbero pensato ad Helena come prima finalista.

GF 18, trentaquattresima puntata: le sorprese

Non è mancato lo spazio per le emozioni. Maria Teresa Ruta ha raccontato il rapporto con l’ex marito e con la figlia Guenda Goria, diventata mamma da pochi mesi. L’artista è giunta al Grande Fratello per riabbracciarla e darle grande supporto per il proseguimento di questa esperienza.

Per Tommaso Franchi invece, è giunto il momento di ripercorrere la linea della vita. Una particolare attenzione è stata rivolta al rapporto con la nonna Albamaria. In collegamento video, la donna ha conquistato tutti con la sua simpatia, ma si è rifiutata di parlare con Mariavittoria Minghetti. La cosa ha molto turbato la fidanzata di Tommaso.

GF 18, trentaquattresima puntata: le nomination

L’appuntamento serale con il GF si è chiuso come sempre con le nuove nomination, divise tra palesi e segrete. Questa volta il televoto vedrà sfidarsi Chiara, Amanda, Maria Teresa, Helena e Zeudi.

In attesa di conoscere l’esito il prossimo giovedì, scopri come rivivere tutte le emozioni della puntata con la replica in TV e streaming.