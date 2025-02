Ogni nuova puntata del Grande Fratello genera una grande attesa nei fan a casa, soprattutto ora che il reality show si avvicina alla sua fase finale. Nell’ultimo appuntamento condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, un altro concorrente ha dovuto abbandonare la casa per scelta del televoto.

Non sono mancati i confronti più accesi, che hanno visto protagoniste principalmente le coppie. Per qualcuno poi, è arrivata una sorpresa speciale. Ripercorriamo i momenti salienti in questo riassunto.

GF 18, trentatreesima puntata: la crisi di Tommaso e Mariavittoria

Nella puntata precedente un faccia a faccia tra Mariavittoria ed Alfonso ha portato a galla la verità sul loro rapporto. Tempo prima, la dottoressa avrebbe detto a D’Apice di essere intenzionata a lasciare Tommaso per proseguire la sua conoscenza. Una scoperta che ha innescato malumori e scontri nell’attuale coppia.

Il tema è stato affrontato con i tre protagonisti. Per Franchi è stato difficile rivivere quei momenti, ma continua ad apprezzare l’onestà di Alfonso. Anche i dubbi sulla Minghetti, sembrano essersi dissipati. Le stesse opinioniste gli hanno confermato che non ha motivi di ripensare a quella fase ormai lasciata alle spalle.

GF 18, trentatreesima puntata: il nuovo “triangolo”

Con l’occasione del ritorno di D’Apice, Signorini ha voluto fare chiarezza su un potenziale nuovo triangolo che si starebbe creando in casa. Sono emersi alcuni dubbi su un possibile interesse di Lorenzo Spolverato nei confronti di Chiara, anche a seguito della scoperta dei suoi vecchi “like” nel profilo della Cainelli.

Spolverato ha detto di non ricordare nulla e ha ribadito che il suo avvicinamento alla ragazza è puramente legato ad un sentimento di amicizia. Anche D’Apice non sembra preoccupato dalla situazione. Farà bene a fidarsi?

GF 18, trentatreesima puntata: sorprese ed emozioni

Come sempre la puntata offre l’opportunità di approfondire alcuni aspetti della vita personale dei concorrenti. Questa volta è toccato ad Helena Prestes, che ha riaperto il capitolo della sua famiglia. Con mezzi termini è stato rivelato il rapporto con la madre e le sorelle, che a quanto pare non è stato idilliaco.

Lei comunque, è ancora molto legata a Marianna, che fu cacciata di casa da giovane perché rimase incinta. Proprio questa ha voluto fare una sorpresa inviando un messaggio video ad Helena, in cui ha mostrato tutto il suo sostegno per il percorso della modella.

Un secondo momento di emozione è stato riservato a Federico Chimirri. L’ex volto di Masterchef ha raccontato la sua paternità, arrivata quando aveva 25 anni. Il figlio Romeo è giunto a salutarlo insieme all’ex compagna Eleonora. Tra lacrime e abbracci, i tre hanno dato un grande esempio di amore familiare.

GF 18, trentatreesima puntata: eliminato e nomination

Anche in questa puntata erano tanti i concorrenti al televoto. Si sono salvati per decisione del pubblico Maria Teresa, Giglio, Federico, Amanda, Stefania, Iago, Mariavittoria, Chiara e Shaila. Ha dovuto abbandonare per sempre il reality show invece, Maxime.

La puntata si è conclusa con le nomination, solo dopo che Iago e Stefania sono stati inviati in tugurio a trascorrere una cena romantica organizzata per loro. Finiscono al televoto per la prossima eliminazione: Mattia, Shaila, Chiara, Giglio e Iago. In attesa di conoscere l’esito non resta che rivivere le emozioni della puntata con la replica in TV e streaming.