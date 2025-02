Durante la puntata di ieri del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha informato Stefania Orlando e Iago Garcia circa la possibilità di trascorrere la serata, e anche la notte, insieme all’interno del tugurio. Ebbene, i due hanno accolto molto volentieri la proposta, sta di fatto che hanno approfittato del momento per lasciarsi andare a dei momenti molto intimi. Ma cosa sarà successo tra di loro, specie durante la notte?

Cosa è successo tra Iago e Stefania nella notte al tugurio del GF

Stefania Orlando e Iago Garcia stanno stringendo sempre di più un legame all’interno della casa più spiata d’Italia. Allo scopo di favorire l’avvicinamento tra di loro, gli autori del Grande Fratello hanno deciso di regalargli una serata e una notte romantica all’interno del tugurio. Partendo dalla cena, in tale occasione i due si sono lasciati andare a delle confidenze, anche relativamente private.

In particolar modo, i due hanno parlato dei rapporti e di quale sia il modo migliore per far sì che una coppia funzioni. Secondo Iago, avere degli atteggiamenti un po’ troppo accomodanti non è una cosa propriamente benevola per una relazione, anzi, questo potrebbe portare ad una rottura. Detto questo, però, è chiaro che venirsi in contro sia una cosa abbastanza importante.

Cosa è successo a letto tra la Orlando e Garcia

Nel corso del dibattito, poi, Iago ha confessato di aver sempre sognato un amore vero ed intenso, di quelli che ti sconquassano. Malgrado siano stati toccati dei discorsi importanti durante la cena, però, la situazione non è decollata nel post serata. Iago e Stefania hanno dormito insieme, tuttavia, nessuno dei due è apparso intenzionato ad andare oltre e superare un determinato limite.

Iago, anzi, allo scopo di sdrammatizzare un po’ la faccenda rendendo il clima più giocoso, ha informato Stefania che avrebbe certamente russato in quanto ha fumato un po’ troppo nelle ultime ore. Ebbene, la Orlando ha replicato sorridendo e ammettendo che, tanto, i due dormono comunque nella stessa stanza, quindi, è abituata a tali rumori. Al momento, dunque, tra i due non è accaduto nulla, ma non resta che attendere per vedere se ci saranno delle novità.