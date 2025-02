Giornata di aerei nella casa del Grande Fratello. Tra le destinatarie di un messaggio speciale ci sono state anche Zeudi Di Palma ed Helena Prestes. Malgrado la loro amicizia pare sia giunta al capolinea, come dimostrato anche dallo sfogo della modella che ha avuto dopo la puntata di ieri del GF, c’è ancora chi crede in questo rapporto. Proprio per tale ragione gli “Zelena” hanno mandato un messaggio rivolto alle loro beniamine che, tuttavia, non ha sortito l’effetto sperato.

L’aereo dei fan per Zeudi ed Helena al GF fa infuriare la Prestes

Se nella casa del Grande Fratello Zeudi ed Helena proprio non riescono a fare la pace, ci hanno pensato i loro fan a fare un tentativo. Quest’oggi, infatti, sulla casa più spiata d’Italia è volato un aereo con su scritto: “H. con Z. la tua vera luce”. Queste parole, però, non hanno sortito l’effetto sperato, almeno nella Prestes.

La modella si è mostrata piuttosto ostile e irritata dal gesto fatto dai fan della coppia. La protagonista, infatti, non ha fatto altro che borbottare senza mai ringraziare coloro i quali hanno speso del denaro per far arrivare questo messaggio nella casa. Ad un certo punto, poi, la Prestes ha sbottato dicendo che, effettivamente, un tempo lei e Zeudi erano davvero belle insieme, ma adesso non lo sono più e non sono neppure più amiche. Alla fine, poi, Helena ha chiosato dicendo di essere stanca di passare sempre lei per la cattiva, in quanto sarebbe opportuno che venissero mandati in onda anche i filmati in cui è Zeudi a parlare male di lei.

La reazione di Zeudi Di Palma

Diametralmente opposta, invece, è stata la reazione di Zeudi Di Palma. La concorrente, infatti, anche se le cose con la sua ex amica non sembrano essere minimamente in via di miglioramento, è sembrata entusiasta del messaggio dei fan. Zeudi, infatti, non ha fatto altro che ringraziare tutti, anche solo per il tempo dedicato a lei e alla Prestes. La giovane, poi, ha anche ammesso di essere stupita del fatto che al di fuori delle quattro mura della casa la percezione dei telespettatori sia del tutto differente rispetto a quella dei concorrenti. Insomma, sembra proprio che neppure l’affetto dei fan sia riuscito a riavvicinare le due ragazze.