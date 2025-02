Stasera, giovedì 20 febbraio, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Tra i vari argomenti degni di nota è molto probabile che si parlerà anche di Beatrice Luzzi. L’opinionista è stata recentemente attaccata per una posizione presa durante la scorsa puntata del GF. Ebbene, dopo aver replicato alle accuse mediante i social, la donna potrebbe sentire il bisogno di manifestare la sua opinione e chiarire il suo punto di vista anche questa sera. Naturalmente, però, gli argomenti di cui dibattere riguarderanno soprattutto i concorrenti del programma. Poi ci sarà il capitolo Alfonso D’Apice, il quale è stato eliminato dal programma lasciando un po’ tutti spiazzati, lui compreso.

Beatrice Luzzi ha qualcosa da dire al GF: cosa succederà stasera 20 febbraio

Le anticipazioni del GF della puntata del 20 febbraio rivelano che Beatrice Luzzi potrebbe replicare ulteriormente alle critiche che si è accaparrata in questi giorni. L’opinionista durante la scorsa puntata del GF ha difeso Alfonso durante un dibattito con Helena Prestes. Il suo modo di fare non è piaciuto ai telespettatori, che l’hanno prontamente attaccata. Beatrice ha già replicato mediante i social a tutta la faccenda ma, probabilmente, potrebbe voler chiarire alcuni punti anche questa sera.

Passando, invece, alle dinamiche tra i concorrenti, nella puntata di questa sera ci sarà un momento decisivo per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. La loro relazione, ormai, sta diventando sempre più altalenante, al punto che Alfonso Signorini li metterà faccia a faccia allo scopo di arrivare ad una decisione definitiva in merito al loro rapporto.

Confronti, decisioni e nuova eliminazione

Nervi tesi anche tra Stefania Orlando e Zeudi Di Palma, che in questi giorni hanno discusso aspramente all’interno della casa. Le due donne avranno un confronto molto acceso. La relazione tra Javier Martinez e Helena Prestes continua, anche se di recente ci sono stati dei disguidi tra di loro. Cosa decideranno di fare del loro rapporto? Proseguiranno, oppure lo interromperanno? Infine ci sarà spazio per il televoto. Sono ben dieci le persone che rischiano l’eliminazione, ovvero: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Federico Chimirri , Iago Garcia, Luca Giglioli, Maria Teresa Ruta, Mariavittoria Minghetti, Maxime Mbanda , Shaila Gatta e Stefania Orlando. Chi di loro sarà eliminato?

Lo sdogo di Alfonso D’Apice dopo l’eliminazione dal GF

Nel frattempo, Alfonso D’apice ha deciso di tornare sui social dopo la sua eliminazione di lunedì scorso. Il giovane ci ha tenuto a ringraziare tutte le persone che lo hanno sostenuto e si è scusato se non riesce a rispondere a tutti i messaggi di affetto e vicinanza che sta ricevendo. Ad ogni modo, Alfonso ha specificato di essere fiero del percorso che ha fatto, in quanto è sempre stato sincero. Il protagonista, però, non ha nascosto che sta vivendo dei momenti molto concitati in questi giorni in quanto sta facendo chiarezza su tante cose e sta ricevendo diverse delusioni.

Per il momento, però, non è voluto entrare nel merito della faccenda, ma ha promesso che a breve tornerà sui social con il suo solito sorriso. Peccato, però, che l’intervento in questione sia stato commentato con diversi pareri negativi da parte degli utenti del web che, a quanto pare, non hanno apprezzato il percorso del giovane, specie negli ultimi tempi. Durante la puntata di stasera del GF, dunque, ci sarà un intervento da parte sua? Staremo a vedere.