Helena Prestes ha avuto un duro sfogo dopo la puntata di ieri del Grande Fratello. La giovane è rimasta molto delusa dal comportamento di alcuni compagni d’avventura. In primis la concorrente ha attaccato Lorenzo Spolverato, ma successivamente ha sbottato anche contro altri compagni d’avventura, tra cui anche Javier Martinez.

Il crollo di Helena Prestes dopo la puntata del GF: accuse contro Lorenzo

Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello, Helen Prestes ha avuto un crollo. La ragazza, ormai, è profondamente provata dai continui disguidi con Lorenzo Spolverato. Quest’ultimo, infatti, sembra non avere altro scopo se non quello di stuzzicare e punzecchiare continuamente la compagna d’avventura. Lei, però, invece di ignorarlo e farsi scivolare le cose addosso, finisce sempre per cedere a tutte le provocazioni.

Helena ha deciso di aprirsi soprattutto con Federico Chimirri a cui ha confessato di infervorarsi spesso per i comportamenti di Lorenzo in quanto teme che se resta in silenzio lui finisce per sopraffarla. Lo chef, però, non ha condiviso questo punto di vista ed ha ammesso di reputare l’indifferenza la migliore arma per contrastare personaggi come Lorenzo. Helena, però, ha ammesso di non riuscire ad agire in questo modo in quanto non è un comportamento affine con il suo carattere.

L’attacco contro Alfonso e la delusione per Javier

Successivamente, poi, Helena ha attaccato anche Alfonso D’Apice. In particolar modo, la protagonista ha detto di non gradire neppure il comportamento di Alfonso, che ormai reputa un giocatore e che stia facendo il doppio gioco nel corso di questa sua esperienza all’interno della casa. Il ragazzo, infatti, non avrebbe mai avuto il reale interesse di conoscerla, ma si sarebbe solo divertito a metterla in cattiva luce.

Infine, poi, la Prestes ha ammesso di essere rimasta molto male anche a causa di un’azione compiuta da Javier Martinez. Secondo la giovane, Javier avrebbe partecipato al gioco delle coppie solamente per puro spirito competitivo e non per trascorrere realmente del tempo insieme a lei. Helena si sarebbe aspettata molto di più da Javier considerando quello che c’è stato tra di loro in questi giorni. Cosa succederà, dunque, tra i due? Ci sarà un chiarimento oppure quanto accaduto rovinerà il loro rapporto?