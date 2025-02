La puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 13 febbraio su Canale 5 è stata dedicata all’amore. Il programma condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Beatrice Luzzi, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, ha coraggiosamente sfidato il Festival di Sanremo con un appuntamento a tema San Valentino.

Sono tanti allo stesso tempo, gli scontri che hanno messo a dura prova le coppie e non solo. Nel corso della serata è stato eletto il nuovo preferito, per poi affrontare durissimi faccia a faccia che hanno rivelato nuovi colpi di scena. Ripercorriamo i momenti salienti in questo riassunto.

GF 18, trentunesima puntata: Alfonso contro tutti

Un primo blocco della serata di giovedì è stato dedicato ad Alfonso D’Apice. É trascorso molto tempo da quando l’ex fidanzato di Federica Petagna ha fatto il suo ingresso nella casa e sembra che ora tutti i nodi stiano venendo al pettine. Il gieffino è stato accusato, insieme a Chiara Cainelli, di aver usato parole pesanti nei confronti di Stefania Orlando, definita “opinionista di serie C”.

Nel dibattito è intervenuto Iago Garcia, che ha difeso la coinquilina giudicando il loro comportamento arrogante. In particolare, secondo l’attore Alfonso avrebbe trovato coraggio di esporsi dal momento in cui l’amico Lorenzo è diventato finalista.

GF 18, trentunesima puntata: Javier delude Helena

Il ruolo di Alfonso D’Apice in questa puntata non è finito qui. Il concorrente e la nuova compagna sono stati tirati nuovamente in ballo in un confronto spietato con Helena e Javier. Pur essendo entrambi dalla parte di Helena, hanno creato una grande tensione con il pallavolista. D’Apice da una parte sostiene la sua amicizia con Martinez, ma dall’altra difende la posizione della fidanzata.

Non vale lo stesso per Javier, che invece non è sceso in campo per proteggere il suo rapporto con la Prestes. Il suo atteggiamento svogliato ha fortemente deluso Helena, tanto che la stessa ha rifiutato di partecipare ai giochi di San Valentino.

GF 18, trentunesima puntata: Yulia cambia versione con Giglio

Nella precedente puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha dato la possibilità a Yulia Bruschi di difendersi dal gossip emerso sul suo conto. Un video, che lei ha assicurato come totalmente innocuo, la ritraeva nella notte di Capodanno a ballare abbracciata ad un tentatore.

Oltre questo, si era acceso il rumor su un possibile riavvicinamento con l’ex fidanzato Simone. La modella aveva confermato al nuovo compagno Giglio che si trattava di puro pettegolezzo e che i due si incontravano solo per vie legali. Un nuovo tassello si è aggiunto a questa vicenda, quando Yulia ha raggiunto il gieffino per una sorpresa di San Valentino.

La Bruschi ha modificato il tiro, affermando che sta mantenendo un rapporto civile con l’ex anche a fronte della causa che li vede protagonisti. Sono infatti emerse le foto che confermano la sua uscita con Simone.

GF 18, trentunesima puntata: sorprese e preferito

Nel corso della puntata i gieffini hanno ricevuto una sorpresa speciale. Pamela Petrarolo è rientrata nella casa per un saluto agli ex coinquilini, dopo aver abbandonato il reality show lo scorso lunedì senza spiegazioni. Ha confermato che il suo percorso è finito, regalando poi un balletto con Ilaria ed Eleonora delle Non è la Rai.

I telespettatori hanno avuto modo di conoscere l’esito dell’ultimo televoto. Jessica Morlacchi è stata la preferita dal pubblico con il 38% di preferenze. É partita da lei una catena di salvataggio. La cantante ha scelto Maxime, che ha salvato Amanda. Questa ha salvato Stefania che a sua volta ha scelto Iago. L’attore ha optato per Maria Teresa Ruta. É rimasta esclusa Chiara che è finita al televoto.

GF 18, trentunesima puntata: sfida di San Valentino

Con San Valentino alle porte, i gieffini hanno potuto giocarsi la possibilità di vincere una serata speciale tra cena romantica a lume di candela in Tugurio e giro in Limousine per Roma. A tentare sono stati gli uomini delle coppie: Lorenzo Spolverato, Tommaso Franchi ed Alfonso D’Apice.

Il più preparato con le domande sulla partner è stato Tommaso, che ha continuato il quiz guadagnandosi la vittoria. Lui e Mavi sono stati protagonisti di un tenero momento successivo, grazie ad una lettera scritta per lui dalla ragazza e sono poi usciti dal GF per la loro notte fuori.

GF 18, trentunesima puntata: commozione e nomination

Non è mancata la commozione con Mattia. L’uomo ha raccontato tra le lacrime le difficoltà di non sentirsi accettato quando era un ragazzino. Ha ricevuto la sorpresa del padre Carlo, che gli ha chiesto scusa per non aver compreso il suo orientamento e per non essergli stato vicino. Le sue parole hanno emozionato tutti.

Infine è arrivato il momento di scoprire chi dei gieffini è stato nominato. Sono finiti al televoto della prossima puntata, insieme a Chiara, anche Maxime, Alfonso, Shaila, Iago, Amanda e Giglio. Scopri come rivivere le emozioni della serata con la replica in TV e streaming.