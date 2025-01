Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione che è stata effettuata il 28 gennaio rivelano che nel programma è entrata a far parte una nuova tronista. Per quanto riguarda Francesca e Gianmarco, invece, i due hanno fatto delle esterne e non sono mancate alcune discussioni in studio. Inoltre, si è parlato anche del Trono di Tina Cipollari e di quello Over.

Anticipazioni UeD Trono di Tina Cipollari e Over: cosa è successo nella registrazione del 28 gennaio

Nella scorsa registrazione di Uomini e Donne, stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, si è parlato di Tina Cipollari. La donna è uscita in esterna con un corteggiatore, i due sono andati a cena ed hanno trascorso una serata piacevole. La protagonista, però, ha fatto tornare anche un corteggiatore precedentemente eliminato. A far ricredere la Cipollari è stato un video in cui l’uomo mostra di possedere una Ferrari. Come detto anche in una recente intervista, Tina sta cercando un uomo piuttosto ricco.

Passando al Trono Over, invece, per Gemma Galgani è sceso un nuovo cavaliere che lei ha deciso di tenere. Giovanni, invece, è uscito con Margherita e Morena, ma con quest0ultima ci sono stati dei disguidi, pertanto, in studio c’è stata una discussione particolarmente accesa.

Presentata una nuova tronista di Uomini e Donne

In merito al Trono Classico, invece, è stata presentata una nuova tronista. Lei si chiama Chiara, ha 23 anni ed è una studentessa universitaria della facoltà di Economia Finanza e Marketing. All’apparenza è sembrata una ragazza molto genuina e affabile ma, naturalmente, i lati del suo carattere emergeranno strada facendo. Per lei sono scesi già i primi corteggiatori, i quali hanno preso parte ad un appuntamento al buio. Molti di loro erano piuttosto giovani.

Gianmarco Steri ha fatto le sue prime due esterne con le ragazze che hanno avuto la meglio su tutte quelle che hanno telefonato per lui. Naturalmente tutto è agli albori, sta di fatto che entrambe le uscite sono state puramente conoscitive. Francesca Sorrentino ha deciso di portare in esterna solo Gianluca. Malgrado i due abbiano trascorso un’esterna molto gradevole, tra di loro non è scattato il bacio, cosa di cui Francesca si è lamentata già in una precedente puntata di UeD. Gianmarco, dal canto suo, è apparso molto provato e deluso dal comportamento della tronista, sta di fatto che ha ammesso che, ormai, tra di loro si è venuto a creare un muro che, molto probabilmente, è invalicabile. Sarà davvero così? Staremo a vedere.