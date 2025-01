Tina Cipollari è diventata ufficialmente una tronista di Uomini e Donne. La protagonista, però, continuerà a ricoprire anche il ruolo di opinionista all’interno della trasmissione che, ormai, le appartiene da tantissimi anni. Proprio in occasione della sua ascesa al Trono, la donna ha rilasciato un intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha fatto alcune confessioni sul programma e sulla conduttrice Maria De Filippi.

I retroscena di Tina Cipollari su Uomini e Donne

Tutto si può dire di Tina Cipollari tranne che abbia peli sulla lingua. Nel corso di una recente intervista, l’opinionista ha fatto delle confessioni su Uomini e Donne portando alla luce alcuni retroscena. In particolar modo, la donna ha svelato che spesso è temuta dalle persone del parterre in quanto i suoi interventi sono spesso estremamente pungenti. Ad ogni modo, la protagonista ha spiegato che le sue parole hanno spesso la pretesa di essere costruttive e di migliorare i comportamenti delle persone presenti in studio. Proprio per tale ragione, a telecamere spente, molto spesso le capita che le persone con cui si è scontrata le chiedano spiegazioni e delucidazioni in merito alle sue critiche.

A tal riguardo, l’opinionista non ha potuto fare a meno di tirare in ballo anche Gemma Galgani, che è certamente la persona con cui si è scontrata maggiormente nel corso di questi anni. Ebbene, a tal riguardo, la Cipollari ha ammesso che, se avesse incontrato Gemma quando era un po’ più giovane, sicuramente sarebbe riuscita a farle cambiare alcuni comportamenti che reputa inappropriati. Purtroppo, però, la donna è arrivata in studio in età già abbastanza avanzata, per cui c’è poco da fare.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Tina parla della sua avventura di tronista e svela retroscena su Maria De Filippi

Passando alla sua esperienza a Uomini e Donne in qualità di tronista, Tina Cipollari ha spiegato di aver deciso di cimentarsi in questa nuova avventura in quanto è single da molti anni e, di conseguenza, è alla ricerca dell’amore. Il suo uomo ideale è una persona matura, intelligente, generosa, gentile e, soprattutto, molto ricca.

Tra le varie confessioni fatte, poi, Tina ha parlato anche di Maria De Filippi. Nello specifico, la donna si è soffermata sul rapporto che ha con la conduttrice. Ormai le due lavorano insieme da tantissimi anni, ragion per cui sono in grado di capirsi al volo anche senza dire una parola. Molto spesso, infatti, Maria sa perfettamente cosa sta per dire Tina durante i suoi interventi, così come la Cipollari conosce ciò che la De Filippi cerca. Insomma, un rapporto davvero collaudato che è la vera chiave del successo di una collaborazione che dura da tantissimo.