L’appuntamento di giovedì 23 gennaio con il Grande Fratello ha seguito la linea della precedente puntata. Nella venticinquesima serata condotta da Alfonso Signorini, i concorrenti hanno avuto modo di scoprire quali degli ex gieffini sono stati ripescati.

Alcuni di loro hanno varcato nuovamente la porta rossa, mentre altri sono stati definitivamente eliminati. Sono stati inoltre, affrontati diversi scontri, mentre per tutti gli inquilini è arrivato un provvedimento positivo che cambierà le loro sorti. Ripercorriamo i momenti salienti in questo riassunto.

GF 18, venticinquesima puntata: i ripescati e gli eliminati

Le recenti eliminazioni avevano mobilitato le schiere di fan, in particolare nel caso di Helena Prestes. É anche questo uno dei motivi per cui la produzione ha deciso di valutare un ripescaggio tra gli ex concorrenti. Alfonso Signorini si è sentito in dovere di mettere a tacere le polemiche sorte tra i gieffini, spiegando che i “fuoriusciti” sono più preparati ad affrontare il reality show rispetto a possibili new entry.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

In effetti le previsioni sono state rispettate. Helena Prestes è stata la prima a rientrare in casa per mano del televoto ed ha festeggiato tra i salti di gioia. É toccato poi ad Eva Grimaldi scoprire di poter tornare in gioco, seguita da Iago Garcia. Infine, anche Jessica Morlacchi ha ottenuto questa possibilità. Sono stati definitivamente eliminati dunque, Michael e Federica.

GF 18, venticinquesima puntata: il biglietto di ritorno

Per compensare la possibilità offerta ai ripescati, il GF ha deciso di offrirne una di uguale importanza ai concorrenti ancora in gara. Per quattro di loro, come è avvenuto per i “fuoriusciti”, si è presentata l’opportunità del “biglietto di ritorno”.

Tutti i gieffini sono stati messi al televoto, che ha decretato chi otterrà la possibilità di avere una “seconda vita” nel momento in cui verranno eliminati. I prescelti dal pubblico sono stati Zeudi, Javier, Lorenzo e Shaila.

GF 18, venticinquesima puntata: attacchi e sorprese a Javier

Tanti i confronti che si sono svolti nel corso della serata molto movimentata. I riflettori tuttavia, questa volta si sono accesi maggiormente su Javier Martinez. Il pallavolista ha affrontato un faccia a faccia con la nuova rientrata Helena Prestes, con la quale aveva stabilito un forte legame di amicizia.

La modella è stata messa di fronte alle immagini del suo inaspettato avvicinamento con Zeudi Di Palma, che l’ha letteralmente lasciata a bocca aperta. Con la ragazza infatti, c’era un trascorso sentimentale che sembra ancora non essere concluso e vedere i due insieme ha provocato nella gieffina uno choc.

Per Javier è arrivato poi il momento di una bellissima sorpresa. Il concorrente ha potuto riabbracciare la sua amica Jessica Notaro, che è scesa in sua difesa dandogli grande sostegno. La ragazza ha spiegato quale sia il tipo di donna giusto per Martinez ed ha avuto un botta e risposta a distanza con Shaila Gatta.

GF 18, venticinquesima puntata: duri faccia a faccia

Tra un esito del televoto e l’altro, i faccia a faccia tra i concorrenti del GF hanno intrattenuto il pubblico. Si è fatto notare quello che ha avuto come protagoniste Shaila Gatta e Stefania Orlando. Quest’ultima ha continuato a sostenere di non credere nella genuinità del suo rapporto d’amore con Lorenzo, destinato a suo dire a non avere futuro fuori dalla casa.

L’ex velina ha risposto con una battuta che non è stata gradita da molti, affermando di “vedere quanto è durato il suo matrimonio”. La Orlando si è successivamente confrontata, insieme a Luca Calvani, anche con Jessica Morlacchi. La cantante ha accusato gli inquilini di far parte di una “setta” di amicizie.

Per Iago è arrivato poi il momento di affrontare Lorenzo, ma il dibattito si è svolto con toni pacati e ragionevoli. I due sembrano propensi ad una riappacificazione nella casa. Infine Federica Petagna ha parlato con Chiara, nuova fiamma dell’ex fidanzato Alfonso D’Apice. Anche in questo caso tuttavia, a parte qualche stoccata ai rispettivi nuovi compagni, le scintille sono state poche. I due volti di Temptation Island non avranno modo di convivere di nuovo.

GF 18, venticinquesima puntata: punizioni, immunità e nomination

Una brutta notizia è arrivata per gli inquilini della casa. Da questo punto in poi il gioco entra nel vivo diventando “tutti contro tutti”. Ciò significa che nessuno verrà più graziato dalla scelta dei preferiti e dalle immunità consegnate dalle opinioniste.

La serata dunque, si è conclusa con le nomination che porteranno alla prossima eliminazione. I gieffini sono stati divisi in due gruppi: donne e uomini. Tra le donne sono finite al televoto Amanda, Stefania e Shaila. Tra gli uomini invece, Lorenzo, Iago e Luca.

In attesa di sapere chi di loro dovrà abbandonare definitivamente il reality show, scopri come rivedere la puntata con la replica in TV e streaming.