La ventiquattresima puntata del Grande Fratello ha portato una nuova scossa nella casa più spiata d’Italia. Al fine di risollevare gli ascolti andando incontro alle richieste dei fan, la produzione ha deciso di mettere in atto un colpo di scena coi fiocchi. All’inizio della serata andata in onda su Canale 5, Alfonso Signorini ha rivelato al pubblico l’anomala scelta: gli ex concorrenti “fuoriusciti” della diciottesima edizione avrebbero avuto la possibilità di rientrare in gioco.

Si è aperto così un primo televoto, per capire se i telespettatori erano intenzionati ad accettare questa svolta. Il “Sì” ha portato ad un secondo televoto, tramite il quale scegliere sei gieffini a cui dare questa occasione. A poche ore dalla fine del programma però, uno di essi ha sollevato un’aspra polemica.

Concorrenti esclusi dal ripescaggio: esplode la polemica

I volti di coloro che hanno avuto l’opportunità di essere ripescati ieri sera splendevano di gioia ed entusiasmo. Meno brillanti erano invece, le espressioni di chi è stato tagliato fuori da questo gioco. Si tratta in particolare, di Ilaria Clemente, Eleonora Cecere, Yulia Bruschi ed Enzo Paolo Turchi. Su quest’ultimo ha pesato una penalità ottenuta a seguito di un’infrazione del regolamento.

Se per Ilaria ed Eleonora il ripescaggio non è stato messo in atto a causa di gravidanza e motivi personali, l’esclusione di Yulia ha a che fare invece con il procedimento legale in corso che la coinvolge. La gieffina infatti, era stata costretta ad abbandonare il reality show per rispondere delle accuse di aggressione giunte da parte dell’ex fidanzato Simone Costa. Una situazione che, a quanto pare, sarebbe stata considerata incompatibile anche con l’ipotetico rientro in gara. La modella si è sfogata sui social con una durissima critica.

Lo sfogo di Yulia Bruschi: messaggio social

I fan di Yulia Bruschi probabilmente si aspettavano di vederla nel gruppo dei potenziali ripescati, a contendersi insieme a loro questa grande opportunità. L’ex gieffina invece, è stata esclusa dai giochi per le sue vicende giudiziarie. Una decisione che a lei sarebbe pesata non poco, considerando che subito dopo la puntata si è espressa attraverso il suo profilo ufficiale social.

“Sono delusa e triste per non essere potuta rientrare”, ha dichiarato la modella esprimendo tutto il suo rammarico. La Bruschi dice di essere ancora fiduciosa riguardo al suo percorso, ipotizzando che ci saranno future possibilità. “Non sarà questa occasione, ma ce ne sarà un’altra”, ha affermato convinta, ringraziando i follower che continuano a sostenerla.

La sua assenza nel gruppo dei ripescati ha lasciato degli strascichi anche sul compagno Giglio, conosciuto proprio tra le mura della casa. Una volta terminata la diretta su Canale 5, il parrucchiere si è lasciato andare ad un pianto disperato in giardino, mentre veniva consolato dagli uomini del GF. Il concorrente sperava infatti, di poter vedere anche la sua amata tra i fuoriusciti che ora attendono il responso del televoto in tugurio.