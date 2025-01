La ventiquattresima puntata del Grande Fratello è arrivata in prima serata su Canale 5 avvolta tra mistero e curiosità. Nella giornata di ieri infatti, la produzione ha annunciato con un comunicato ufficiale dei “colpi di scena per tutti”. Le ipotesi si sono moltiplicate, ma la più accreditata alla fine aveva un fondo di verità.

In apertura della serata il conduttore Alfonso Signorini ha rivelato che tutti gli ex concorrenti avrebbero avuto la possibilità di tornare in gioco, solo qualora il pubblico lo avesse deciso tramite televoto. Un’occasione importante solo per sei dei “fuoriusciti”, che è stata colta al volo dai telespettatori. Nel frattempo, c’è stato spazio per sorprese e confronti. Scopriamo cosa è accaduto in questo riassunto.

GF 18, ventiquattresima puntata: Stefania VS Shailenzo

Uno dei primi blocchi della serata è stato riservato a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due fidanzati sono stati nuovamente accusati di essere troppo teatrali, sia nel caso dei litigi che in quello delle effusioni. Negli ultimi giorni il modello milanese si era reso protagonista di un gesto furioso che ha scosso il pubblico e che ha sollevato le polemiche di Stefania Orlando. La conduttrice ha ribadito in puntata la sua visione, affermando che i due continuano a stare insieme ai fini del gioco ma che, fuori dalla casa, durerebbero “da Natale a Santo Stefano”.

GF 18, ventiquattresima puntata: il caso del bigliettino misterioso

Una nuova inimicizia è nata tra Luca Calvani e Pamela Petrarolo ed è stata proprio quest’ultima a trovare casualmente un bigliettino vicino all’armadio dell’attore. “No letto Jessica”, riportava una frase scritta a mano sulla confezione di un medicinale. Alfonso Signorini si è trasformato in un detective, rivelando che le analisi hanno portato al nome di Enzo Paolo Turchi.

Era il coreografo l’unico a fare uso di quel farmaco e, non essendoci in casa le scatole delle medicine, il suo messaggio doveva per forza provenire da fuori. Enzo Paolo ha ammesso di averlo riposto nella tasca dell’attore come avvertimento sul disagio della figlia di Calvani.

A questo punto Signorini ha interrogato lo stesso gieffino che dapprima ha negato, per poi ammettere di averlo letto. Per lui dunque, si prospettano dei provvedimenti disciplinari che verranno resi noti nei giorni a seguire.

GF 18, ventiquattresima puntata: Pamela lascia senza fiato

Per il blocco dedicato alle sorprese, questa volta è stata raccontata la “linea della vita” di Pamela Petrarolo. La showgirl ha rivelato un profondo dramma che la famiglia sta vivendo. Ormai da due anni, il fratello è andato via da casa senza lasciare alcuna traccia e risulta dunque disperso.

La sua storia ha colpito tutti e l’incontro con la madre avvenuto nel corso della serata ha dato occasione di fare un appello all’uomo scomparso. La famiglia infatti, tuttora non sa se il suo gesto sia stato volontario o se possa effettivamente essere in pericolo.

GF 18, ventiquattresima puntata: il ripescaggio

Fulcro della puntata è stato il ripescaggio. All’inizio della serata Alfonso Signorini ha aperto il televoto per conoscere la volontà del pubblico: “Vuoi che sei degli ex concorrenti rientrino in casa?”. La maggioranza ha scelto di sì. I “fuoriusciti”, compresa Eva Grimaldi che era stata eliminata poco prima, sono stati mandati ad un nuovo televoto, ad esclusione di Eleonora, Yulia ed Ilaria che non possono rientrare in casa per motivi personali.

A loro si è aggiunto inoltre Enzo Paolo Turchi, che si è vista tolta questa possibilità come punizione per il bigliettino segreto. A fine serata quindi, sono stati rivelati i nomi dei prescelti dai telespettatori: Helena, Jessica, Manuel, Iago, Federica ed Eva.

I ripescati sono stati inviati per il momento in tugurio, dove trascorreranno alcuni giorni in attesa di un ulteriore responso. É stato aperto infatti un nuovo televoto che decreterà, nella prossima puntata, solo quattro concorrenti che potranno rientrare nella casa del GF, mentre gli altri saranno eliminati.

GF 18, ventiquattresima puntata: preferiti e nomination

É stata sicuramente una delle puntate più particolari della storia del Grande Fratello e, per via delle decisioni prese, i concorrenti sono stati “graziati”. Nessuno di loro è finito in nomination, in quanto in questa speciale occasione non si sono svolte. Allo stesso tempo, non sono stati scelti neppure i preferiti e dunque non sono state assegnate le immunità come avviene di consueto per mano degli stessi gieffini e delle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi.

Non resta che attendere dunque l’attesissimo esito del televoto, che ha già attivato le schiere dei fan degli ex concorrenti, tra cui quelli di Helena che avevano protestato fortemente per la sua esclusione. Nel frattempo, scopri come rivivere queste emozioni con la replica della puntata in TV e streaming.