Si avvicina il nuovo appuntamento in prima serata con il Grande Fratello. Alfonso Signorini guiderà ancora una volta il pubblico italiano in una puntata che si preannuncia ricca di avvenimenti. Dopo il calo di ascolti registrato lo scorso giovedì, il reality show ha deciso di giocarsi un nuovo asso, lanciando un annuncio a sorpresa.

La produzione, nella giornata di oggi, ha pubblicato tramite social un comunicato che ha spiazzato i telespettatori. “Un colpo di scena che sorprenderà tutti”, si legge nelle prime anticipazioni ufficiali, che hanno subito dato modo di formulare diverse ipotesi. Una di queste però, è la più quotata e farebbe felici moltissimi fan.

Spoiler nuova puntata: scontri e sorprese

Le tensioni non sono mancate in questi ultimi giorni in casa e gli argomenti da affrontare sono diversi. Il fulcro della puntata sarà sicuramente la nuova eliminazione, che potrebbe far uscire dalla casa un concorrente tra Emanuele, Alfonso, Bernardo, Maxime, Pamela, Stefania, Eva, Zeudi e Javier.

Ci sarà sicuramente spazio però, anche per discutere della lite furiosa che si è svolta tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, al termine della quale il gieffino ha compiuto un gesto di rabbia dando pugni alla parete. In merito al loro rapporto si esprimerà Stefania Orlando, che nelle ultime ore si è espressa con molta lucidità dichiarando che a suo parere, il loro legame sarebbe puramente teatrale.

Una dolce sorpresa arriverà poi per Pamela Petrarolo, che avrà modo di riabbracciare la mamma Cinzia, raccontando il dolore della scomparsa del fratello, di cui non hanno più notizie. In questo puzzle già complesso si inserirà quest’ulteriore “colpo di scena inaspettato”. Le indiscrezioni puntano su un’idea ben chiara.

Quale sarà il colpo di scena: le indiscrezioni

Non vi è alcun dubbio sul fatto che il Grande Fratello abbia scelto la mossa giusta, in questo lunedì, per risollevare l’audience, scatenando la curiosità dei telespettatori. Alfonso Signorini, Beatrice Luzzi, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, attendono il pubblico su Canale 5 alle 21.30 per una puntata che preannuncia “colpi di scena”. Che si tratti della semplice eliminazione? Molto improbabile.

Le recenti polemiche sollevatesi sui social a seguito dell’imprevista eliminazione di Helena Prestes, hanno lasciato immaginare che la produzione abbia davvero deciso di valutare un ripescaggio di ex concorrenti. La modella brasiliana potrebbe essere ad un passo dal rientro nella casa e non soltanto in veste di ospite per i classici confronti.

In occasione del giorno 127 di questa diciottesima edizione, il GF avrebbe detto agli ex gieffini di “preparare le valigie”, secondo quanto spifferato da una fonte a 361 Magazine. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha aggiunto che la voce sarebbe arrivata persino alla casa, dove Lorenzo Spolverato avrebbe accolto male questa possibilità.

Una grande mobilitazione in effetti, si è verificata proprio da parte dei fan di Helena, che hanno addirittura sostenuto la loro beniamina tramite i cartelloni di Times Square. Non resta che attendere la puntata per scoprire cosa accadrà.