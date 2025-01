Dopo aver vissuto dei giorni piuttosto concitati, Helena Prestes ha deciso di rasserenare un po’ il clima tentando un riavvicinamento con Zeudi Di Palma nella cassa del Grande Fratello. Le due donne hanno avuto delle discussioni particolarmente accese, che le hanno portate ad un drastico allontanamento. Grazie ad un gesto inatteso di Helena, però, la situazione è drasticamente cambiata.

Il chiarimento tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma al GF

Helena Prestes ha deciso di fare un passo distensivo nei riguardi di Zeudi Di Palma all’interno della casa del Grande Fratello. Dopo aver discusso animatamente, la modella è andata dalla miss, l’ha presa per mano e le ha fatto le sue più sentite scuse per il modo in cui si è comportata di recente. Tra le due ci sono state delle incomprensioni dovute, molto probabilmente, al differente modo che le due hanno di vivere il loro rapporto.

Zeudi ha rivendicato i suoi spazi e il desiderio di potersi relazionare con chiunque ritenga opportuno. D’altro canto, Helena ci ha tenuto a precisare di non aver mai avuto intenzione di condizionare il percorso della coinquilina all’interno della casa. Lei, infatti, è libera di avvicinarsi a chiunque. Inoltre Zeudi non condivide molto l’atteggiamento di Helena, la quale dice di voler mantenere un rapporto di amicizia con Lorenzo Spolverato, malgrado abbia provato per lui dei sentimenti.

Il gesto di Helena colpisce il web

Ad ogni modo, alla luce di tutte queste divergenze, le scuse di Helena verso Zeudi sono servite a rasserenare gli animi. Le due ragazze, così, hanno preso la decisione di gettarsi i rancori alle spalle e di proseguire il loro percorso all’interno della casa del GF nel modo più tranquillo e sereno possibile.

Sul web, intanto, la reazione degli utenti non si è fatta attendere. I sostenitori di questa coppia, infatti, sono rimasti molto contenti nel notare il riavvicinamento tra le due. In ogni caso, adesso bisognerà attendere per vedere se, effettivamente, questa quiete durerà, oppure se sarà solo il preludio di una nuova tempesta.