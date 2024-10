In queste ore sono trapelate delle indiscrezioni piuttosto incresciose che riguardano Yulia Bruschi e il suo fidanzato Simone. Come tutti i telespettatori del Grande Fratello avranno avuto modo di vedere, i due si sono confrontati durante la scorsa puntata del reality show a seguito dell’avvicinamento della ragazza a Luca Giglioli. A quanto pare, però, il siparietto a cui si è assistito potrebbe essere stato frutto di un accordo ben preciso preso dai due al di fuori della trasmissione.

Segnalazione su Yulia e Simone: scena finta al Grande Fratello?

Nel corso della puntata di lunedì scorso del Grande Fratello c’è stato un importante confronto tra Yulia Bruschi e il fidanzato Simone. Quest’ultimo, malgrado avesse detto alla ragazza di non voler apparire in televisione, alla prima occasione si è presentato in casa per affrontare la donna. L’uomo è riuscito a mantenere una calma e una pacatezza che ha colpito tutti, ma cosa c’è dietro il suo comportamento? A quanto pare potrebbe esserci un accordo.

Stando a quanto trapelato dall’influencer Deianira Marzano, infatti, sembrerebbe che i due abbiano pianificato prima del programma il tutto. Una donna, che ha dichiarato di essere amica di una dipendente di Simone, ha svelato di aver saputo che quest’ultimo si sia accordato con Yulia prima che lei entrasse nella casa per organizzare proprio tutto il siparietto.

Il presunto accordo tra Yulia e Simone

Stando a quanto emerso da questa segnalazione, sembra proprio che Yulia e Simone abbiano studiato a tavolino la situazione. La ragazza avrebbe finto un interesse per Giglio, consapevole del fatto che il suo fidanzato sarebbe entrato nella casa per affrontarla. Il tutto, ovviamente, finalizzato ad incrementare la loro visibilità.

I due, infatti, lavorano insieme e gestiscono diverse attività. Far parlare di sé all’interno di un reality show, di solito, si rivela sempre una strategia vincente per aumentare la notorietà e di conseguenza il proprio business. Ad ogni modo, c’è da dire che si tratta di una segnalazione che, al momento, non è stata supportata da prove, quindi, non resta che attendere per vedere che succederà.