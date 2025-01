Nel corso della registrazione di ieri di Uomini e Donne ci sono stati dei colpi di scena degni di nota. Tra di essi, quello che ha generato maggiore sgomento riguarda il fatto che Tina Cipollari sia salita ufficialmente sul Trono per trovare l’amore, ma non solo. Ecco tutto quello che è successo.

La salita sul Trono di Tina Cipollari a Uomini e Donne: cosa è successo

Un po’ di giorni fa, lo staff di Uomini e Donne aveva pubblicato un contenuto sui social in cui si annunciava che chiunque fosse stato interessato a Tina Cipollari, avrebbe potuto scrivere alla redazione di UeD per proporsi. Ebbene, adesso è stato svelato finalmente l’arcano. Nella registrazione effettuata ieri, infatti, l’opinionista del programma è diventata ufficialmente una nuova tronista.

Il suo, però, sarà un trono un po’ anticonvenzionale, a metà tra quello Classico e quello Over, caratterizzato naturalmente da tanta leggerezza e momenti degni di nota. Al momento, stando a quanto emerso dalle anticipazioni di UeD riportate da Lorenzo Pugnaloni, per Tina sono arrivati tre cavalieri, ma lei ha deciso di tenerne solamente uno, di cui comunque non è convinta al 100%. Il trono speciale di Tina è stato posizionato dinanzi la seduta di Gemma Galgani, che sicuramente in questo periodo farà degli interventi e darà luogo a siparietti con la sua storica nemica. C’è da dire che uno dei corteggiatori scesi per Tina in passato aveva corteggiato anche Gemma, quindi, ce ne saranno da vedere sicuramente delle belle.

Redazione di UeD in difficoltà al Trono di Gianmarco e delusione per Francesca

Oltre che parlare di questo, però, nella scorsa registrazione di Uomini e Donne si è parlato anche di altro. Per Diego è scesa una nuova corteggiatrice che, tuttavia, lui ha deciso di non tenere e di continuare la conoscenza con Sabrina.

Passando al Trono Classico, invece, per il nuovo tronista Gianmarco hanno scritto 3000 ragazze, cosa che ha messo in seria difficoltà la redazione di Uomini e Donne. Al momento, infatti, per lui non è scesa nessuna ragazza in quanto lo staff sta ponderando quale sia la strategia migliore per venire a capo della faccenda. Francesca Sorrentino, invece, è uscita con Gianluca e Gianmarco, ma con nessuno dei due è scattato il bacio, malgrado entrambe le esterne siano andate molto bene. Questo fattore ha spinto la giovane a dubitare della veridicità dell’interesse dei due ragazzi. In studio, infatti, ci sono state delle discussioni.