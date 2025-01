Grandi colpi di scena nel corso delle prossime puntate di Uomini e Donne. Per diverso tempo non si è fatto altro che fantasticare sul futuro di Tina Cipollari all’interno del programma. Tra chi la reputa per obsoleta e chi, invece, la ritiene una figura portante della trasmissione, di voci se ne sono rincorse tante. Adesso, però, è arrivata una grande novità che è stata annunciata dallo staff della trasmissione. Tina cerca l’amore a UeD.

Tina Cipollari cerca l’amore a Uomini e Donne: l’annuncio dello staff

Da semplice opinionista, Tina Cipollari si prepara a diventare una dama del parterre del Trono Over. Lo staff di Uomini e Donne, infatti, in queste ore ha dato un annuncio che ha lasciato tutti spiazzati. Nello specifico, la redazione ha pubblicato sui social un video in primo piano della dama in cui lei stessa definisce quello che è l’uomo ideale.

Il video è stato estratto da una puntata, dove l’opinionista ironizzava sul fatto che cercasse l’amore. Dalla burla, però, tutto si è trasformato in realtà. La produzione, infatti, ha aggiunto una didascalia alquanto eloquente. In essa è spiegato che Tina è alla ricerca dell’amore ed ha intenzione di farlo proprio all’interno dello studio che l’ha resa famosa. Coloro i quali sono interessati a conoscerla, infatti, possono rivolgersi alla redazione mediante le modalità previste.

Tina opinionista e dama del parterre: riuscirà a trovare l’uomo giusto?

A quanto pare, dunque, Tina Cipollari ha deciso di fare sul serio. A partire dalle prossime puntate di Uomini e Donne assisteremo all’arrivo in studio di cavalieri pronti a corteggiare la protagonista. C’è da dire, però, che Tina continuerà a mantenere il suo ruolo di opinionista del format. Oltre che svolgere questo incarico, però, diventerà anche dama del parterre nella speranza di ritrovare l’amore.

Ricordiamo che la dama ha alle spalle un matrimonio fallito con l’hair-stylist Kikò Nalli e svariate relazioni che, purtroppo, hanno avuto un epilogo negativo, basti pensare alla frequentazione della donna con l’imprenditore Vincenzo Ferrara. Dunque, riuscirà la Cipollari a coronare il suo sogno d’amore?