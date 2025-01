Ieri, lunedì 13 gennaio, è stata registrata la scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne. La giovane ha optato per il corteggiatore Ciro, rifilando un due di picche a Gianmarco. Subito dopo le riprese, l’ormai ex tronista è tornata sui social, cosa che solitamente non accade, ed ha fatto un commento proprio inerente la scelta.

La scelta di Martina a Uomini e Donne

Martina De Ioannon ha compiuto la sua scelta nello studio di Uomini e Donne. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni riportare da Lorenzo Pugnaloni, prima del momento tanto atteso, sono andate in onda le esterne di un giorno fatte sia con Ciro sia con Gianmarco. Già dai filmati è apparso evidente che la De Ioannnon fosse palesemente cotta del primo. Con lui ha trascorso una giornata a Torre Annunziata, di dove è originario lui. In tale occasione ha conosciuto gli amici di lui. Ciro le ha regalato un bracciale e i due sono apparsi molto complici.

Per quanto riguarda l’esterna con Gianmarco, invece, lui le ha presentato la sorella e la zia e, successivamente, anche degli amici, ma è apparsa palese a tutti quale fosse la preferenza della tronista. In studio, poi, erano presenti i fratelli di Martina, che prima del momento tanto atteso hanno ballato con lei. Giunti al momento fatidico c’è stato un colpo di scena. Quando Martina ha detto a Ciro di essere la sua scelta, lui si è presentato con un anello ed ha fatto un’importante dichiarazione alla tronista dicendole di volerla al suo fianco come fidanzata. I due si sono abbracciati, baciati ed hanno ballato sotto la consueta pioggia di petali rossi.

Maria pone Gianmarco sul trono e altre anticipazioni

Dopo questo momento che ha emozionato tutti i presenti in studio, Maria De Filippi ha mostrato un filmato nel quale veniva annunciato che Gianmarco fosse il nuovo tronista. Lui ha accettato la proposta di mettersi nuovamente in gioco, ma prima di farlo ha ballato con Francesca Sorrentino. In merito al Trono Over, invece, si è parlato di Gemma Galgani, la quale ha conosciuto un nuovo cavaliere. Barbara De Santi, invece, ha chiuso la conoscenza con due cavalieri che erano venuti per lei a corteggiarla. Anche Fabio ha deciso di chiudere la conoscenza con una dama che stava frequentando.

Il ritorno prematuro di Martina De Ioannon sui social dopo la scelta: che ha detto

Ad ogni modo, subito dopo la registrazione, Martina De Ioannon è tornata sui social. Di solito questo non accade fino alla messa in onda della puntata. La ragazza, però, non è riuscita a trattenersi. Consapevole del fatto che sui social stessero già circolando le anticipazioni su quanto accaduto, lei ha commentato pubblicando una foto che la ritrae a Uomini e Donne e poi ha scritto: “So che già sapete, ci vediamo presto”. I commenti al di sotto dei post sono stati disattivati, quindi gli utenti del web non hanno potuto commentare, tuttavia, non sono pochi quelli che credono che tra i due non ci sarà una relazione particolarmente lunga. Staremo a vedere.