In questi giorni si è verificato un episodio alquanto increscioso nella casa del Grande Fratello. Helena Prestes e Jessica Morlacchi hanno avuto una discussione particolarmente accesa, culminata con un gesto deplorevole compiuto dalla modella nei riguardi della cantante. Dopo l’episodio, Helena è sparita dalla casa e in molti hanno intuito che stesse parlando con gli autori del programma in merito al da farsi. Nel frattempo che lo staff del reality show prenda una decisione a riguardo, i concorrenti del GF si sono riuniti dicendo di essere propensi ad avviare una sorta di protesta durante la prossima puntata del programma.

La rivolta dei concorrenti del GF contro Helena Prestes

Quanto accaduto tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi al Grande Fratello è qualcosa di molto grave. Il tentativo della modella di gettare dell’acqua bollente contro la coinquilina al culmine di una lite molto accesa non è stato affatto apprezzato dai telespettatori. Anche i concorrenti, però, si sono detti particolarmente adirati per l’accaduto, al punto da prendere una decisione importante.

Dopo l’episodio, alcuni protagonisti si sono riuniti ed hanno cominciato a dichiarare di voler chiedere la squalifica di Helena Prestes durante la prossima puntata del Grande Fratello. Shaila Gatta ha ammesso di provare vergogna per quanto accaduto, in quanto tutti i concorrenti sono dei professionisti ed episodi del genere non dovrebbero mai verificarsi. Anche Lorenzo Spolverato è apparso piuttosto d’accordo con la coinquilina, cos’ come Tommaso Franchi.

Cosa accadrà nella prossima puntata del Grande Fratello

Alla luce di queste riflessioni, i concorrenti in questione hanno detto di voler affrontare l’argomento durante la prossima puntata del GF. In particolar modo, Lorenzo ha ammesso che sarà lui a porre l’accento sulla questione chiedendo ad Alfonso Signorini di agire in maniera drastica nei riguardi della coinquilina.

Il concorrente, però, ha chiesto ai suoi compagni d’avventura di appoggiarlo in questa sorta di protesta. Tutti, infatti, devono essere d’accordo per far in modo che la cosa abbia realmente un seguito. Nel frattempo, gli autori del GF non si sono sbilanciati sulla faccenda. Tutto è rimasto in sospeso in attesa della prossima puntata che si terrà mercoledì 8 gennaio. Non resta che attendere per vedere cosa accadrà.