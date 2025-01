Hanno dovuto attendere anche meno di una settimana i fan del Grande Fratello dopo la ventunesima puntata in prima serata andata in onda su Canale 5 lo scorso mercoledì. Eppure i fan continuano a fremere in attesa di scoprire quale destino riserverà il televoto ai concorrenti.

Nel corso dell’ultimo appuntamento i provvedimenti disciplinari applicati a seguito dei duri confronti hanno portato ad un grande scombussolamento nel reality show. Le protagoniste delle liti furiose sono state spedite in nomination per l’eliminazione. Questo però, ha condotto all’abbandono improvviso di Jessica Morlacchi. Oggi arriva la resa dei conti.

Shaila VS Helena: il pronostico sull’eliminazione

La bufera che si è abbattuta nella prima settimana di gennaio tra le mura della casa ha portato la produzione a scegliere un duro, seppur criticatissimo, provvedimento. Helena, Jessica ed Ilaria sono state punite con il televoto per l’eliminazione, insieme però anche a chi è stato nominato nel corso dell’ultima puntata.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

A sfidarsi questa sera sono dunque Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Ilaria Galassi, Shaila Gatta, Tommaso Franchi e Luca Calvani. In molti non hanno gradito questa unione, affermando che sarebbe stato più corretto mandare al televoto chi è stato colpito dal provvedimento senza i compagni “innocenti”.

Una scelta che è pesata ancor di più alle agguerrite schiere di fan, che vedono questa volta sfidarsi le due primedonne di questa edizione. Helena e Shaila si trovano l’una contro l’altra e sarebbe proprio una di loro due la favorita per l’eliminazione. Questa volta il televoto ha toccato punte da record.

Televoti da record: chi abbandonerà il Grande Fratello

Ognuna a modo suo, le due concorrenti hanno lasciato il segno all’interno della casa. É difficile dunque, immaginare che da domani il Grande Fratello potrebbe dover fare a meno di Shaila Gatta o di Helena Prestes. Mai come prima, il televoto è andato in tilt, come confermato anche nel corso della recente puntata di Pomeriggio Cinque.

Si parla di dati che superano i 2,5 milioni di votazioni, ma espresse in favore di chi? “Chi vuoi eliminare?”, è questa la domanda posta ai telespettatori, chiamati a scegliere tra alcuni dei nomi più forti di questa edizione del GF. Sorprendentemente i sondaggi hanno rivelato fino all’ultimo minuto che qualcuno rischia molto più di altri.

I dati vedono al primo posto per l’eliminazione Shaila Gatta, che se così fosse lascerebbe dunque la casa confermando il grande sostegno di pubblico per Helena Prestes, coinvolta nel litigio con Jessica. Dovrebbero superare tranquillamente questa prova quindi Luca Calvani, Tommaso Franchi ed Ilaria Galassi, sui quali per il momento il pubblico non ha puntato l’attenzione.

Quale sarà la reazione di Lorenzo Spolverato all’eventuale addio di Shaila Gatta? Dopo l’ultima puntata aveva lanciato una “minaccia” agli autori, dicendosi pronto ad abbandonare il reality show. Non resta che attendere la diretta per assistere ad una serata che si prevede ricca di colpi di scena.