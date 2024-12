In diretta in prima serata su Canale 5 il 30 dicembre, Alfonso Signorini ha condotto l’ultima puntata dell’anno del Grande Fratello. L’appuntamento ha regalato al pubblico un’altalena di emozioni, spaziando tra momenti di grande commozione a liti furiose.

Durante la serata i telespettatori hanno avuto modo di conoscere il nome dell’eliminato dal televoto, ma un altro abbandono a sorpresa ha lasciato particolarmente il segno. Tante le sorprese e i colpi di scena: scopriamo cosa è accaduto in questo riassunto.

GF 18, ventesima puntata: bufera sulle Monsè

Il primo blocco della serata è stato dedicato ai malumori nati nel corso della settimana attorno a Maria Monsè e alla figlia Perla Maria. Il giorno di Santo Stefano in effetti, una lite furiosa ha colpito la casa, incentrandosi sulla loro scarsa collaborazione nelle faccende domestiche.

La discussione è proseguita in prima serata ed i toni si sono alzati. La showgirl ha attaccato duramente le Non è la Rai, scatenando un diverbio che ha fatto pensare addirittura ad una rissa sfiorata. L’unico a sostenere la diciottenne è stato Lorenzo Spolverato, che ha affermato che la ragazza avrebbe avuto diritto a dire la sua nella casa.

GF 18, ventesima puntata: saltano le coppie

Come di consueto, una grande attenzione si rivolge poi ai sentimenti d’amore. Javier Martinez è stato interrogato sull’avvicinamento con Chiara che, a quanto pare, è già terminato. Il pallavolista è stato attaccato duramente anche da Cesara Buonamici per il suo carattere, che gli impedisce di esporsi e trovare una donna che davvero faccia al caso suo. In molti però, hanno colto i suoi discorsi su una misteriosa donna fuori dalla casa.

Non vanno meglio le cose tra Zeudi Di Palma ed Helena Prestes. Il pubblico si era interessato alla grande intesa che sembrava essere nata tra le due, sfociata anche in diversi baci ed effusioni, ma qualcosa pare non funzionare tra loro. La modella brasiliana ha ammesso di aver avuto con le donne soltanto delle esperienze fisiche, mentre l’ex Miss Italia ha avuto delle vere e proprie relazioni. Nonostante la grande amicizia, viaggiano su due diverse lunghezze d’onda.

GF 18, ventesima puntata: commozione e sorprese

Nella puntata di fine anno, alcuni dei concorrenti hanno vissuto momenti di grande commozione. É stato riaperto il capitolo del passato di Lorenzo Spolverato, che è ancora molto turbato da ciò che gli è accaduto da ragazzino. Sottoposto alle domande del conduttore, il gieffino è riuscito a rivelare qualcosa in più sulle esperienze violente che ha vissuto, ripromettendosi insieme alla madre in collegamento telefonico, di lavorare sui suoi drammi non appena sarà uscito dalla casa.

Non meno emozionante è stato il blocco riservato ad Alfonso D’Apice. L’ex fidanzato di Federica Petagna ha rivelato la triste storia del suo Capodanno di molti anni fa. Quando era solo un bambino, la notte di San Silvestro si trasformò in una tragedia. Il padre infatti, perse fatalmente la vita a causa di un colpo di pistola vagante fuori da un ristorante. Il ragazzo ha ricevuto la sorpresa della madre, che ha potuto riabbracciare tra le lacrime.

GF 18, ventesima puntata: chi è stato eliminato, abbandono inaspettato

Uno dei momenti più attesi della ventesima puntata era l’esito del televoto. Questa volta infatti, si sono sfidati i concorrenti più nuovi della casa: Bernardo, le Monsè, Emanuele e Zeudi. Ad avere la peggio sono state Maria Monsè e la figlia Perla Maria, che hanno perso così la possibilità di farsi ulteriormente conoscere nel corso del reality show.

Non è stato tuttavia, l’unico abbandono della serata. Una notizia a sorpresa ha letteralmente spiazzato gli inquilini e il pubblico a casa. Pamela Petrarolo ha confessato di aver ricevuto qualche giorno fa una notizia molto seria che l’ha portata a decidere di dover lasciare la casa del GF. Nessun dettaglio è stato aggiunto, ma la showgirl ha affermato di dover raggiungere le figlie in questo momento difficile, lasciando intendere che qualcuno in famiglia abbia dei gravi problemi di salute.

GF 18, ventesima puntata: immunità e nomination

Dopo tante novità, la serata del 30 dicembre si è conclusa con le nuove nomination, non prima di conoscere l’identità degli immuni. Gli inquilini hanno dato con i loro voti questa possibilità ad Alfonso e Javier. Cesara Buonamici ha scelto di dare la sua immunità a Tommaso Franchi, mentre Beatrice Luzzi a Jessica Morlacchi.

A questo punto i gieffini sono stati divisi tra new entry e veterani ed ogni gruppo ha potuto nominare uno dei suoi compagni. Sono finiti al televoto per la prossima puntata: Bernardo, Helena, Stefania e Shaila. Nell’attesa di conoscere l’esito di questa votazione, scopri come rivivere tutte le emozioni con la replica del Grande Fratello in TV e streaming.