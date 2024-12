Le giornate delle Feste natalizie all’interno della casa del Grande Fratello sarebbero dovute trascorrere in un clima di pace e serenità. Tra la cena della Vigilia e il giorno di Natale tuttavia, è apparso evidente che c’è ancora spazio per diversi malumori.

Neppure i dolci videomessaggi ricevuti nella diciannovesima puntata e i regali arrivati da parte di amici e parenti, sono riusciti a riportare l’armonia tra tutti i concorrenti. Particolarmente brusco è stato lo scontro che ha visto protagonisti Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, ormai divisi da una frattura irreparabile. Ma la giornata di Santo Stefano non è stata da meno. A finire al centro delle polemiche, questa volta, è stata Perla Maria.

Stefania ed Eva rimproverano gli inquilini: “Un po’ di rispetto”

Gli allenamenti per le coreografie di Enzo Paolo Turchi avevano per un momento messo le nuove arrivate, Eva e Stefania, l’una contro l’altra. Le due si sono scontrate, per poi chiarirsi ben presto e confermare il supporto reciproco. Durante il pranzo del 26 dicembre infatti, sono tornate a far fronte comune “rimproverando” i loro coinquilini.

“Abbiamo notato una certa anarchia”, ha esordito la showgirl riferendosi alle faccende domestiche. Le due hanno fatto un lungo discorso in cui criticavano aspramente l’assenza di regole e di buona volontà nelle pulizie da parte di alcuni gieffini.

“Servirebbero delle regole. Un po’ di rispetto“, ha tuonato ancora la Orlando, che ha esortato alla collaborazione ottenendo il consenso di Luca Calvani. Perla Maria e la madre sono finite nel mirino per non aver provveduto a pulire la cucina una volta finito di preparare le crêpes. É bastato poco per innescare un vero e proprio caos.

Maria Monsè difende la figlia: le reazioni degli inquilini

Il discorso affrontato a tavola ha lasciato qualcuno con l’amaro in bocca. Maria Monsè si è sentita particolarmente ferita per gli attacchi che, a suo parere, la figlia Perla Maria avrebbe ricevuto ingiustamente. La discussione è proseguita in cucina, dove ha acceso le reazioni di Pamela Petrarolo.

“Maria, sei scorretta! Non era contro Perla”, risponde con nervosismo la Non è la Rai a Maria, spiegando di aver trattato soltanto degli esempi. La showgirl ha affermato di sentirsi offesa a causa di una replica di Ilaria Galassi, che l’avrebbe azzittita quando la questione è stata oggetto di conversazione. “Statti zitta” sarebbe la frase pronunciata dall’amica di Pamela, che sottoposta alla domanda ha detto di non ricordare quanto accaduto.

“Se l’avrò detto non mi ricordo”, ha risposto allo sfogo della Monsè. I rancori della madre di Perla Maria però, affonderebbero le loro radici in un motivo molto diverso dallo scontro sulle pulizie. “Ci sono rimasta male per le Nomination”, ha confessato. Il tutto ha portato ad un doveroso chiarimento con la diciottenne, che si è lasciata andare ad un pianto sconfortato.