Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello si è affrontato un argomento molto spinoso, ovvero, un segreto custodito da Lorenzo Spolverato. Alfonso Signorini, finalmente, ha deciso di fare chiarezza sulla faccenda portando alla luce la verità. Nello specifico Lorenzo ed Helena Prestes si sono scambiati dei messaggi prima di entrare nella casa del Grande Fratello. La cosa ha destabilizzato parecchio Shaila Gatta che, di fatti, nella notte ha avuto un duro sfogo.

Lo sfogo di Shaila Gatta contro Lorenzo Spolverato dopo la puntata del GF

Shaila Gatta ha approfittato di una chiacchierata con Yulia Bruschi per commentare quanto accaduto durante la puntata di ieri del GF. Nello specifico, la giovane ha ammesso di essere rimasta piuttosto male di quanto venuto fuori durante la messa in onda. Malgrado la ballerina abbia dichiarato di essere già a conoscenza dei messaggi scambiati tra Lorenzo ed Helena, non ha potuto negare di essere rimasta male del fatto che la questione sia saltata fuori così davanti a tutti.

La protagonista ha detto di essere delusa dal comportamento di Lorenzo, specie perché lei pare sia a conoscenza del contenuto dei messaggi in questione. Nel corso del suo sfogo con Yulia, Shiala ha fatto delle confessioni anche in merito a questo argomento, portando alla luce parte della conversazione tra il suo fidanzato e la modella.

Il contenuto dei messaggi tra Lorenzo ed Helena prima del Grande Fratello

Nel corso del suo sfogo, Shaila Gatta ha svelato che Lorenzo abbia detto delle cose piuttosto importanti e significative ad Helena prima di entrare nella casa. Mediante i social, infatti, il giovane le avrebbe detto di essere molto felice di condividere questa esperienza con lei all’interno della casa. Inoltre, Lorenzo avrebbe anche parlato di “incontro di anime” nel parlare proprio del fatto che i due si sarebbero ritrovati a condividere la stessa esperienza nella casa più spiata d’Italia. Spolverato, poi, avrebbe detto alla Prestes di trovarla molto affine a lui. Forse è questo il motivo per il quale la modella si è così legata a lui nella casa. In ogni caso, non resta che attendere per vedere come andrà a finire tra Shaila e Lorenzo, il loro rapporto sarà deteriorato?