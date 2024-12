Allo scopo di risollevare gli ascolti del Grande Fratello, nel corso della puntata di ieri del programma hanno fatto il loro ingresso in casa dei nuovi concorrenti, tra cui Zeudi Di Palma. La ragazza è entrata a far parte del cast della trasmissione in quanto ha avuto un flirt con Alfonso, dopo che la relazione tra il ragazzo e Federica Petagna è giunta al termine. Sul conto dei due, però, sono emerse delle segnalazioni piuttosto incresciose, che lascerebbero presagire l’esistenza di un accordo tra di loro.

Segnalazione su Alfonso e Zeudi: accordo prima del GF?

Dopo l’ingresso nella casa del Grande Fratello di Zeudi Di Palma avvenuto nella puntata di ieri, sul web sono trapelate delle segnalazioni inerenti il flirt che c’è stato con Alfonso D’Apice prima del loro ingresso nella casa. A generare particolare sgomento è il fatto che pare che i due si siano accordati prima di cimentarsi in questa esperienza.

Stando a quanto appreso dall’influencer Deianira Marzano, infatti, sembrerebbe che entrambi fossero a conoscenza del fatto che sarebbero entrati nella casa più spiata d’Italia per creare delle dinamiche. Questo li avrebbe spinti ad accordarsi sul da farsi e su come agire una volta dentro.

Altro retroscena su Alfonso D’Apice prima del Grande Fratello

L’influencer ha svelato anche un’altra interessante curiosità che riguarda Alfonso D’Apice. Nello specifico, ha dichiarato che il ragazzo, una volta interrotta la sua storia con Federica, avrebbe intrapreso una frequentazione anche con un’altra ragazza. Quest’ultima, però, non sarebbe avvezza al mondo dello spettacolo in quanto è un’estetista che non ha interesse ad apparire in televisione. Probabilmente per questo motivo gli autori del GF non avrebbero ritenuto opportuno coinvolgerla nel programma a differenza di Zeudi. Adesso non resta che attendere per vedere i due quali dinamiche saranno in grado di creare.