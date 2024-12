La divisione tra tugurio e casa dell’ultima settimana ha portato a diversi cambiamenti nelle dinamiche del Grande Fratello. La produzione ha pensato a questo importante passo con l’obiettivo principale di dividere le coppie, dando modo dunque ai protagonisti di riflettere sui loro sentimenti.

Tra i più provati dalla situazione ci sono stati sicuramente Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che neppure nel giorno del compleanno del concorrente hanno avuto la possibilità di riunirsi. Dopo un breve saluto avvenuto nel corso della quindicesima puntata, i gieffini sono tornati a vivere la tristezza della separazione, tra forti nostalgie. Ma un recente comportamento di Lorenzo ha scosso particolarmente la ballerina. La sua scenata di gelosia l’ha spiazzata.

Shaila Gatta scossa dal comportamento di Lorenzo: c’entra l’aereo?

Soltanto qualche giorno fa Shaila Gatta era stata protagonista di un particolare episodio, che le aveva generato non poco turbamento. Tra i tanti aerei di sostegno inviati dai fan, la gieffina ne ha ricevuto uno che riportava un messaggio enigmatico riferito a Spolverato. In particolare, la ballerina è stata invitata a “svegliarsi” e riflettere sul fatto che l’amore sia libertà. Probabilmente anche questo avvertimento ha influito sulle sensazioni espresse da Shaila nelle ultime ore, a seguito di una gelosia immotivata del fidanzato.

Nel corso della mattina, l’ex velina si era avvicinata all’oblò per dare il suo buongiorno a Lorenzo. Lui però, notando che indossava una maglia di Giglio, se n’è andato stizzito senza rivolgerle una parola. La concorrente dunque, si è ritrovata a parlare di quanto accaduto con Ilaria e con Federica.

“La deve smettere”, Shaila condanna il comportamento di Lorenzo

Sono diverse settimane ormai che il comportamento di Lorenzo Spolverato è sotto accusa. Nonostante i suoi racconti sul passato avvenuti durante la quattordicesima puntata, il milanese non ha convinto per diverse manifestazioni di rabbia ed aggressività. Ora anche la stessa compagna Shaila, che fino a questo momento era stata completamente dalla sua parte, inizia a dimostrarsi insofferente.

Con Ilaria la gieffina ha definito “follia” la gelosia di Lorenzo. “La deve smettere con queste cose”, ha affermato parlando con l’amica, che le ha consigliato di affrontare l’argomento con lui senza mezzi termini. Anche Federica, che ha avuto modo di confrontarsi per diverso tempo con la gelosia dell’ex Alfonso D’Apice, sembra non essere convinta del gesto di Spolverato che non avrebbe dovuto reagire così.

Per la Gatta si è aperta una fase di lunga riflessione sulla mancanza di fiducia del milanese, a causa della quale teme di rovinare i nuovi equilibri che ha creato in casa, soprattutto con Javier. La ballerina si rende conto che, su questo punto di vista, i due sono molto diversi. Potrebbe dunque, questo aspetto portarli ad una rottura definitiva? Lei intanto pensa ad una possibile “ripicca” ironica: “Mi metterò una maglia di Luca e una di Tommaso!”.