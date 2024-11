Una nuova puntata del Grande Fratello 18 è andata in onda martedì sera, riservando come sempre dei grandi colpi di scena. I concorrenti, divisi tra tugurio e casa, hanno messo a dura prova i loro sentimenti per quanto riguarda l’amore ma anche l’amicizia.

In apertura di serata Alfonso Signorini ha ripercorso le sofferenze delle coppie che sono state momentaneamente divise nella puntata precedente, mettendo poi i gieffini di fronte alla possibilità di rivedersi. Qualcuno è stato più fortunato di altri.

GF 18, quindicesima puntata: Lorenzo e Shaila, Yulia e Giglio

Tra coloro che si sono dimostrati maggiormente afflitti per la separazione forzata, ci sono stati senza dubbio Lorenzo e Shaila da una parte e Giglio e Yulia dall’altra. Proprio a queste due coppie è stata offerta la possibilità di incontrarsi per un saluto, tramite i piramidali. La fortuna ha premiato Lorenzo, che ha riabbracciato la ballerina ma ha sforato sui secondi concessi guadagnando una penalità sul budget settimanale.

Per Giglio e Shaila poi, si è presentata l’opportunità di far rientrare in casa il proprio partner, tramite la decisione dei compagni di casa. Le votazioni però, hanno fatto emergere un pareggio. La decisione severa del GF era che, in questo caso, nessuno sarebbe tornato in casa.

GF 18, quindicesima puntata: Tommaso e Mariavittoria, Javier ed Helena

Altre due coppie si sono sfidate poi nel bacio in apnea. Mariavittoria ha giocato con il suo Tommaso, mentre Helena con Javier. Gli ultimi due hanno superato il tempo degli avversari e Javier è stato così l’unico ad ottenere la possibilità di rientrare a vivere in casa insieme agli altri inquilini.

GF 18, quindicesima puntata: il triangolo di Federica

Le continue indecisioni che hanno tormentato Federica negli ultimi giorni, hanno portato il GF a porre ai telespettatori un particolare sondaggio. É stato chiesto di votare tra la possibilità di lasciare la Petagna sola in casa senza i due uomini che la corteggiano, o se invece farle continuare a vivere la convivenza con Stefano mentre Alfonso è in tugurio.

La scelta del pubblico è ricaduta sulla solitudine. Come l’ex volto di Temptation Island desiderava espressamente, Stefano è stato spedito in tugurio, mentre per lei si presenta l’opportunità di poter finalmente ragionare sui suoi sentimenti senza alcun condizionamento dovuto alla loro presenza.

GF 18, quindicesima puntata: sorprese e ospite speciale

In questa puntata un supporto speciale è arrivato per Helena Prestes, che ha dimostrato di vivere un momento di turbamento a causa del suo passato che torna a bussarle alla porta. Gli atteggiamenti scontrosi e i suoi gesti talvolta eccessivi sono dovuti proprio alle sue ferite, ma qualcuno è sempre pronto a consolarla.

La concorrente è stata raggiunta in casa da Dayane Mello, amatissima ex concorrente del Grande Fratello e sua grande amica. Una sorpresa altrettanto emozionante è giunta anche per Tommaso Franchi. L’idraulico ha avuto la possibilità di vedere e stringere il padre, al quale è particolarmente legato.

GF 18, quindicesima puntata: scoppiano le Non è la Rai

Una delle tematiche che maggiormente hanno catturato l’attenzione del pubblico è stata la crisi che ha sconvolto il rapporto tra le Non è la Rai. Per Pamela ed Ilaria è arrivato il momento di un duro confronto, durante il quale quest’ultima ha espresso tutto il suo risentimento a causa del carattere prevaricante dell’amica.

Vedendo le clip, Pamela si è lasciata andare ad un pianto disperato, dovuto proprio alla delusione nello scoprire il pensiero reale dell’altra. Il GF ha posto dunque la fatidica domanda alle due: proseguire il percorso insieme o da separate? La risposta in realtà, era già decisa. Le Non è la Rai continueranno ad essere un concorrente unico.

GF 18, quindicesima puntata: immuni e nomination

Il televoto che era stato attivato lo scorso sabato ha portato a conoscere nel corso dell’ultima puntata i nomi di coloro che si sono guadagnati l’immunità. Il pubblico dunque, ha potuto scoprire che i preferiti scelti sono stati Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes.

La serata si è conclusa come di consueto con le nomination, avvenute anche questa volta in due gruppi separati tra tugurio e casa. Il nominato del tugurio è stato Stefano, a cui si sono aggiunti i gieffini scelti dagli altri. Finiscono al televoto per sabato prossimo: Stefano, Giglio, Federica e Javier. In attesa di scoprire chi sarà eliminato dalla casa del GF, scopri come rivivere tutte le emozioni della quindicesima puntata con la replica in TV e streaming.