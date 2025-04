Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 25 aprile 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 25 aprile 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

L’Ariete è attualmente in un periodo di grande energia, e questa si intensificherà ancora di più visto che la Luna risiede proprio nel tuo segno zodiacale. Posso affermarlo con tranquillità: nessun ostacolo è in grado di ostacolare il tuo cammino. È essenziale, però, che tu prenda un momento per fare una valutazione approfondita della tua situazione. Attenditi sorprese se hai recentemente attraversato periodi di conflitti o separazioni. Se invece stai cercando di fare nuovi incontri, il tuo fascino salirà alle stelle, portando un pizzico di pepe anche nell’amore.

Oroscopo del Toro

Per tutti i nativi del Toro, è come se si chiudesse una fase per aprirne un’altra immediatamente. Sicuramente, il period passato ha richiesto un grande sforzo, ma ora è il momento di perseguire i propri obiettivi. Anche se potrebbe comportare un cambiamento radicale, sei in cerca di un impegno più profondo. Per i più fortunati, si prevedono matrimoni, convivenze o nuovi ruoli di responsabilità. Per quanto riguarda la sfera professionale, tutto sta per prendere una nuova direzione.

Oroscopo dei Gemelli

Nel periodo attuale, potrebbe aprirsi una nuova prospettiva sentimentale per i Gemelli. Ad essere sincero, aprile ha presentato alcune difficoltà, probabilmente a causa dell’influenza di una Venere non proprio alleata. Tuttavia, con l’arrivo di maggio, questo pianeta cambierà la sua posizione a vostro favore. Questo mutamento astrologico potrebbe offrirvi la possibilità di recuperare non solo per quanto riguarda i sentimenti, ma anche sul fronte professionale.

Oroscopo del Cancro

Cancro, adesso notano il tuo impegno e il tuo altruismo, se in passato hai messo in moto iniziative positive. A giugno arriverà un’articolazione che ti permetterà di attivare qualsiasi tipo di progetto che hai a mente. Perciò, avrai un mese da adesso, maggio, per perfezionare e focalizzarti su ciò che desideri realizzare. Inoltre, il tuo segno zodiacale è sensibile. Quindi, presta attenzione all’amore.

Oroscopo del Leone

Oggi, Leone, la luna risplende a tuo favore in maniera sorprendente. Tuttavia, guardando avanti, giugno si prospetta come un periodo che richiederà decisioni importanti per quelle coppie che si amano. Ma con il supporto di questa luna potente, ti sentirai quasi come un governatore del mondo, sempre disposto ad affrontare le sfide.

Oroscopo della Vergine

Cari Vergine, si inizia finalmente a scorgere qualche spiraglio di luce. Avevo previsto che dal 20 aprile avreste avvertito un cambiamento positivo e spero che, comparando questo momento con la fine di febbraio, possiate percepire un certo ritorno alla serenità, sia a livello emotivo che fisico. E sì, anche l’amore necessita di una spinta energica!

Oroscopo della Bilancia

Per gli amici della Bilancia, è fondamentale iniziare nuove iniziative lavorative e portarle a termine entro l’arrivo di giugno. Vi sottolineo però l’importanza di mantenere in equilibrio la sfera sentimentale. Con l’arrivo di maggio, non ci saranno sconti: coloro che sono in relazioni separate od hanno dei dubbi dovranno capire la direzione che la loro storia sta prendendo.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, vivrai una fase propizia, abbondante di ispirazioni e opportunità. La tua straordinaria forza d’animo ti consentirà di affrontare e superare ogni sorta di difficoltà. Tuttavia, dovrai prestare attenzione alla gestione delle tue reazioni impulsive, soprattutto in termini di relazioni sentimentali. Per ciò che riguarda gli affari, si preannunciano modifiche nell’ambito dei fornitori.

Oroscopo del Sagittario

Come Paolo Fox, esprimo così: Sagittario, un barlume di vitalità ritorna nonostante l’indiscutibile peso fisico degli ultimi due mesi. Attualmente, si trova in un momento di dialogo e potenziali conflitti con partner e collaboratori. Con Giove in opposizione fino ai primi giorni di Giugno, è evidente che Maggio rappresenterà un crocevia di decisioni importanti. Sta nel dominio del possibile dover fare anche qualche rinuncia.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, ti suggiro di concludere entro la fine di giugno qualsiasi relazione che senti non ti aggrada o che non trovi stimolante. Se ciò che ti circonda non ti soddisfa, hai tutto il diritto di andare oltre. Non c’è nulla di male nel non essere interessato a situazioni o legami che consideri superflui; infatti, la tua natura riservata potrebbe essere interpretata da alcuni come un tuo modo di difenderti.

Oroscopo dell’Acquario

Amici dell’Acquario, profuma di fine settimana avvincente. Per quanto concerne la sfera sentimentale, mi piace pensare che, se abbiamo seminato rose, presto ne vedremo sbocciare i fiori. Giove vi supporta fino a maggio, rendendo questo lasso di tempo ideale per pianificare e sognare. I prossimi tre mesi porteranno benefici anche sul fronte professionale.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, a febbraio avete affrontato delle frustrazioni professionali, ma altri eventi vi hanno premiato. A marzo, avete assistito al fallimento di alcune iniziative. Ma non disperate, da maggio in poi vi aspetta una rinascita. Questo periodo vi sta portando a un giugno pieno di successi – già la giornata odierna vi offrirà delle rivelazioni interessanti.

