Oggi, giovedì 24 aprile, andrà in ona l’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne. Come di consueto, infatti, la trasmissione condotta da Maria De Filippi non andrà in onda nel giorno della Liberazione, ovvero, venerdì 25 aprile. La programmazione, poi, tornerà come sempre a partire da lunedì 28 aprile. Nella puntata di oggi ci saranno delle discussioni e dei momenti molto imbarazzanti.

Anticipazioni 24 aprile di Uomini e Donne: Nadia assente, Gianmarco in crisi

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che Gianmarco Steri sarà molto provato dall’assenza in studio di Nadia Di Donato. La ragazza ha deciso di non presentarsi, dopo aver appreso di non essere stata scelta per l’esterna. Steri, infatti, è uscito solo con Cristina Ferrara e Francesca Polizzi. Entrambe le uscite, però, non verranno proiettate, in quanto in studio di parlerà essenzialmente dell’assenza di Nadia. Il tronista, dunque, dichiarerà l’intenzione di andare a riprenderla. Questo, ovviamente, causerà delle polemiche con le altre due corteggiatrici.

Passando al Trono di Tina Cipollari, invece, Cosimo ha messo alla prova la dama portandola in una campagna e testando le sue doti da contadina. Ebbene, la donna se la caverà egregiamente, sta di fatto che in studio il cavaliere si rivelerà particolarmente contento e soddisfatto dell’operato della tronista, al punto da decidere di continuare a corteggiarla.

Blocco imbarazzante al Trono Over di UeD per Isabella e Diego

In merito al Tron Over, poi, nella messa in onda di oggi di Uomini e Donne ci sarà un blocco alquanto intenso e movimentato che riguarderà Isabella e Diego. I due sono usciti insieme e, durante la conversazione a centro studio, emergerà anche che sono andati a letto insieme. Questa confessione fatta dall’uomo, però, non sarà accolta di buon grado da Isabella.

La donna, infatti, si scaglierà contro il suo interlocutore accusandolo di averle mancato di rispetto in quanto ha raccontato pubblicamente dei particolari intimi senza il suo permesso e che lei avrebbe tenuto volentieri per sé. Tra i due, dunque, ci sarà uno scontro molto acceso durante il quale non mancheranno gli interventi di Tina Cipollari, che proprio non riesce a nutrire simpatia nei riguardi della dama.