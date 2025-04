Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 26 aprile 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 26 aprile 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Predisponetevi ad un weekend vivace, Ariete, poiché l’energia abbonda proprio come nella giornata precedente grazie alla persistente presenza della luna nel vostro segno. Se avete un desiderio, fate un passo avanti, non lasciatevi fermare dalla passività. L’Ariete, del resto, solitamente non indulgere in attimi di inerzia. Al contrario, il vostro segno zodiacale si distingue per la sua franchezza, tenacia e spirito attivo.

Oroscopo del Toro

Toro, nel mese di Febbraio hai realizzato che alcune delle tue iniziative avevano bisogno di essere riviste. Sappiamo bene che per il Toro i cambiamenti possono provocare una cesura emotiva, una sensazione di malessere e insoddisfazione. Questo accade perché il Toro preferisce mantenere stabile il corso della sua vita. Tuttavia, è importante osservare che sono proprio queste forti riadattamenti a costituire la base per relazioni più intense e durature, oltre che per un vissuto di qualità superiore. In altre parole, occorre far spazio all’arrivo del nuovo.

Oroscopo dei Gemelli

Per i Gemelli, la Luna si posiziona in una posizione vantaggiosa. Il mese di Aprile è stato caratterizzato da alcune difficoltà affettive, perfino le coppie più solide avrebbero potuto sperimentare momenti di incomprensione o di distanza. Tuttavia, a partire da Maggio, c’è una prospettiva di recupero positiva. Aggiungerei anche, potrebbe essere il momento ideale per i single di fare un passo avanti, magari di iniziare una nuova ricerca d’amore.

Oroscopo del Cancro

Il fine settimana per il segno del Cancro si preannuncia singolare, al momento stai dedicando una grande quota del tuo tempo al lavoro. Prevedo che l’influenza di Giove, pianeta che occuperà il tuo segno a partire da giugno, si stia già manifestando. Quindi, è plausibile che tu abbia ricevuto una proposta interessante e che sia il momento di far emergere il tuo valore. Da lunedì, avrai l’opportunità di riorganizzare le tue attività in maniera più pratica.

Oroscopo del Leone

Leone, si presenta un’occasione supplementare per mettere in luce il tuo valore, nonostante un avvio di Aprile che è stato particolarmente gravoso dal punto di vista fisico, te ne sei reso conto con i diversi acciacchi. Attualmente, Mercurio e Marte ti sostengono e la Luna ti è alleata, prevedendo un recupero a livello sia fisico che psicologico. Ma ciò non è tutto: vedi, anche in campo sentimentale, le cose potrebbero proseguire con successo.

Oroscopo della Vergine

Vediamo, Vergine, pare che tu stia vivendo un periodo di maggiore serenità. Secondo le mie analisi astrologiche, a partire dal 20 hai avviato un periodo favorevole grazie al transito del Sole, accompagnato da altri astri significativi. Non sembra più che tu stia nuotando nel caos; al contrario, sembra che tu abbia iniziato a delineare un percorso futuro pieno di opportunità e avventure. Però devo dirti che c’è ancora del lavoro da fare. È solitamente in assenza di un piano d’azione che affiorano tristezza e malinconia. Riguardo all’amore, pare che le cose non siano andate liscie da aprile, ma prevedo un cambiamento da maggio.

Oroscopo della Bilancia

Dedicati al lavoro, Bilancia! Fino a giugno, hai l’ausilio di Giove per risolvere certe questioni. Potresti persino considerare di affrontarle in anticipo, evitando rinvii. A partire dal 9 giugno, chi si sente lontano dall’amore dovrebbe cercare di ridurre questa distanza. Tra oggi e domani, ci saranno momenti opportuni per comunicare.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, non temere se un patto vecchio di anni richiede una revisione, prosegui sulla tua strada. Ricorda che a partire da giugno Giove sarà dalla tua parte. Sei fra quei segni zodiacali che avranno l’opportunità di affrontare con successo l’ultimo semestre dell’anno. Solo fai attenzione oggi ai piccoli contrasti in ambito sentimentale.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, il tuo orizzonte ci parla di cambiamenti. Vi è una rinascita, un nuovo capitolo che si apre. Gli ardui mesi di febbraio e marzo hanno lasciato un segno, ma è tempo di lasciarli alle spalle. Venere magari non è stata del tutto al tuo fianco, ma non disperare. Ci sono possibilità di riaccendere e rivitalizzare certe relazioni affettive che sembravano perdute.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, questo periodo straripa di importanti sviluppi. Come dicevo precedentemente, se qualcuno non ti aggrada o se un gruppo ha smesso di rispecchiare le tue aspettative, potresti anche valutare l’idea di prendere le distanze. A maggio, la tua capacità di sopportazione raggiungerà il valore pari a zero.

Oroscopo dell’Acquario

Sei sotto l’influenza di Mercurio, caro Acquario, e sembra che tu stia abbracciando un periodo di notevole crescita. Desidero che questa energia si diffonda anche nel tuo settore amoroso, dato che eventi sentimentali importanti sembrano essere all’orizzonte. Prepara il tuo cuore, perché molto presto Venere rientrerà nel gioco, dando una spinta notevole alle tue relazioni amorose.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, ti trovi in un momento in cui stai affrontando il tuo retaggio, ma attenzione a non farti trascinare indietro da vecchie dinamiche o da ricordi malinconici. Evita di generare dispute, cerca di mantenere un’atmosfera di armonia e positività nelle relazioni interpersonali. Conta sulla tua creatività, è un asso nella manica!

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.