Il tentativo di portare delle nuove dinamiche amorose in primo piano all’interno della casa del Grande Fratello sta finalmente dando i suoi frutti. La coppia tormentata formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è passata in secondo piano negli ultimi giorni, durante i quali hanno smosso la casa le vicende che riguardano i ragazzi di Temptation Island.

Tra Alfonso, Federica e Stefano soltanto ieri era scoppiata una grande tensione, a causa della rivelazione di un bacio segreto avvenuto tra gli ex fidanzati prima dell’ingresso del tentatore. Una confidenza di troppo da parte di D’Apice ha generato un forte malumore nella Petagna, che si era detta convinta di voler stare da sola. Qualcosa però, nelle ultime ore sembra essere nuovamente cambiata. É pronta a dargli una seconda chance?

Alfonso e Federica di nuovo vicini: il segnale nella notte

Gli sviluppi sentimentali che riguardano Alfonso, Federica e Stefano continuano a tenere viva l’attenzione dei telespettatori. Nella giornata di ieri, la ragazza ha avuto un duro faccia a faccia con il tentatore conosciuto a Temptation, deluso dal rumor emerso sul bacio con Alfonso. Proprio questo dispiacere aveva portato la gieffina ad allontanarsi ancor di più dall’ex compagno, ma un inaspettato avvicinamento sarebbe arrivato nella notte.

Jessica infatti, ha rivelato a Luca che i due avrebbero dormito insieme ed ha interpretato il fatto come una svolta positiva nel loro rapporto. La cantante è motivata a riunire i ragazzi e ne ha approfittato per suggerire a Federica di dare a lui una seconda possibilità. Lei, in tutta risposta, ha evidenziato i suoi dubbi ancora esistenti, ma non ha escluso l’eventualità.

Federica rimette in discussione l’amore per Alfonso: parole decisive

Qualcuno sperava che la presenza in casa di Stefano potesse innescare liti e gelosie. Dopo un primo chiarimento tra lui e Alfonso però, Federica si è dimostrata piuttosto imparziale mantenendo la sua linea. Il suo avvicinarsi ad Alfonso nella notte ha invogliato le amiche a suggerirle di riflettere sul loro amore. La gieffina ha affermato di mettere in discussione di nuovo tutto, un’affermazione che è stata apprezzata dalle coinquiline.

Jessica ha riaperto più volte l’argomento, invogliando la Petagna a riflettere. “Penso a quanto sarebbe bello se io e Alfonso qui dentro ci dessimo una possibilità”, si è lasciata sfuggire Federica. Una confessione che è accompagnata da altrettanta sorpresa della gieffina sui suoi stessi sentimenti. In questo momento infatti, come lei afferma, non avrebbe mai immaginato di arrivare a formulare un pensiero del genere.

La fiamma dunque, sarebbe in procinto di riaccendersi contro ogni previsione e questo desta grande entusiasmo in Jessica. In particolare la cantante la invita a non perdere occasioni a causa del lungo tempo sprecato, come è accaduto proprio a lei. Che il colpo di scena sia dietro l’angolo? Tutto lo lascerebbe sperare.