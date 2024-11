Nel corso di questa edizione il Grande Fratello le sta provando proprio tutte pur di migliorare i dati di share. Se i tanti amori nati all’interno delle mura più spiate d’Italia hanno intrattenuto il pubblico per diverse settimane, ora neppure quelli sembrano più funzionare.

La produzione ha pensato alla divisione delle coppie, che sta creando grande turbamento in casa come nel caso di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, mentre il triangolo amoroso di Temptation Island composto da Federica Petagna, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi non regala le soddisfazioni sperate. Il tutto ha portato dunque, alla valutazione di nuove strategie, tra le quali pare vi sia anche l’imminente ingresso di nuovi concorrenti.

Riunione straordinaria per il GF: emergenza chiusura anticipata

Le ultime settimane hanno costretto il Grande Fratello, tradizionalmente caposaldo del lunedì sera, ad assecondare il palinsesto movimentato di Mediaset. Prima l’approdo al sabato sera, con il confronto diretto con Ballando con le Stelle, poi quello al martedì sera. La quindicesima puntata ha messo la produzione di fronte all’evidente fase di crisi degli ascolti, che sono scesi fino a costringere ad una riunione di emergenza.

I vertici dunque, si sarebbero confrontati mettendo al vaglio addirittura la possibilità di un’inevitabile chiusura anticipata, che porterebbe però sicuramente grande scontento negli affezionati fan del reality show. Nelle ultime ore però, un rumor si è fatto molto più insistente. Si parla infatti, di una nuova scossa alle dinamiche in casa che avverrebbe grazie all’introduzione nel cast di nuovi gieffini. Una di loro, in realtà, è un volto già noto al programma.

Nuovi ingressi nella casa del GF: di chi si tratta

Lo spettro di nuovi concorrenti aleggia costantemente sulla casa del Grande Fratello ed ora più che mai, parrebbe una soluzione plausibile per risollevare le sorti del reality show. Un’indiscrezione da poco trapelata annuncia che ben 4 nuovi ingressi potrebbero avvenire a breve nel reality di Canale 5.

Una nuova gieffina pronta a varcare la porta rossa, stando alle spifferate, sarebbe Zeudi di Palma, bellissima ex Miss Italia 2021 napoletana di 23 anni. La ragazza sarebbe inserita nel cast con l’obiettivo principale di scuotere gli animi delle coppie, magari innescando qualche gelosia.

Non è un volto nuovo per il Grande Fratello invece, Maria Monsè. La showgirl potrebbe ritentare la sua esperienza nella casa accompagnata questa volta dalla figlia Perla Maria, appena 18enne. Molto attive sui social, mamma e figlia formano un binomio carico di energia, che potrebbe portare una nuova ventata di vitalità nello show.

Infine, l’ultimo nome trapelato è quello di Bernardo Cherubini. Il cognome dice già molto di lui. Si tratta infatti del fratello di Lorenzo Cherubini, nonché il celebre re della musica italiana Jovanotti. Per lui sarebbe una buona occasione per ottenere le luci della ribalta. Anche lui artista, si esprime grazie alla recitazione. Non resta che attendere le prossime puntate per scoprire se questi personaggi saranno davvero promossi a concorrenti ufficiali della diciottesima edizione.