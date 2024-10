In queste ore, Pamela Petrarolo ha avuto un crollo all’interno della casa del Grande Fratello. Confidandosi con alcune compagne d’avventura, infatti, la donna ha ripercorso un po’ le tappe della sua vita sentimentale e non ha esitato a mostrare un po’ di rammarico per come siano andate le cose dal punto di vista professionale. Proprio a tal proposito, sul web si stanno diffondendo dei video registrati anni fa da alcune sue ex colleghe di Non è la Rai, le quali non hanno speso parole molto favorevoli nei riguardi della donna.

Il crollo di Pamela Petrarolo al GF

Il molto tempo che si ha a disposizione nella casa del Grande Fratello spinge i concorrenti a fare delle riflessioni molto profonde sulla propria vita. In queste ore, a rendersi protagonista di un momento simile è stata Pamela Petrarolo. Parlando con Helena Prestes e Shaila Gatta, infatti, la donna è scoppiata in lacrime dicendosi profondamente innamorata del suo compagno. Lui è arrivato in un momento molto difficile per lei. All’epoca, infatti, le cose non andavano bene lavorativamente e, inoltre, aveva appena interrotto il precedente matrimonio, che si è rivelato un fiasco e, come se non bastasse, si è dovuta occupare da sola delle sue figlie.

Quando ha conosciuto il suo compagno, dunque, ha subito rivisto in lui un porto sicuro di cui fidarsi e al quale affidarsi. Proprio per tale ragione, è molto grata alla vita per questo splendido regalo. Le sue confessioni hanno toccato le corde del cuore delle sue coinquiline che, infatti, non hanno potuto fare a meno di commuoversi di rimando.

Gli attacchi di alcune ex colleghe di Pamela

Ad ogni modo, proprio parlando di quel periodo buio professionalmente vissuto da Pamela Petrarolo, in queste ore sono spuntati dei video contenenti alcune opinioni sulla donna pronunciate da sue ex colleghe. I video in questione sono stati riportati dall’influencer Amedeo Venza. Ebbene, le cose dette non sono molto edificanti. Alcune, come ad esempio Miriana Trevisan, all’epoca dichiarò che Pamela si definisse una donna non bella, per questo motivo non ha avuto il successo che meritava. Questa tesi, però, non fu avallata da altre colleghe che, invece, posero l’accento sul fatto che, quando uno ha talento, la bellezza può passare in secondo piano, così come accaduto ad altre donne.

Altre colleghe, invece, definirono Pamela la più arrogante e quella sempre pronta a stare sempre al centro dell’attenzione a tutti i costi. Cristina Aranci, invece, nello scegliere chi buttare giù dalla torre simbolicamente fece proprio il nome di Pamela, dichiarando di non aver mai avuto un buon rapporto con lei. Lo stesso concetto è stato manifestato anche da Ambra Angiolini. Insomma, pare proprio che la Petrarolo non fosse ben vista in ambito televisivo. Nel frattempo, la donna ha detto di sperare in una sorpresa da parte delle sue figlie al Grande Fratello, ma chissà se effettivamente sarà accontentata oppure se si ritroverà qualche sorpresa decisamente più sgradevole, come un confronto con qualche ex collega. Non resta che attendere le prossime puntate del GF per scoprirlo.