A Uomini e Donne i colpi di scena non mancano di certo. In queste ore sta facendo il giro del web un’intervista rilasciata da un noto ex cavaliere della trasmissione, il quale ha manifestato la volontà di tornare all’interno dello studio nei panni di esponente del Trono Over. Di chi stiamo parlando? Dell’ex corteggiatore di Ida Platano, Pierpaolo Siano.

Il noto ex corteggiatore di Ida Platano pronto a tornare a Uomini e Donne?

Adesso che Mario Cusitore è fuori dai giochi, in quanto ha lasciato Uomini e Donne da un po’ di tempo, un altro ex corteggiatore di Ida Platano si è fatto avanti. Pierpaolo Siano ha rilasciato un’intervista a l’Architetto, a cui ha confessato la sua volontà di rimettersi in gioco nella trasmissione. Il cavaliere, però, ha svelato che attualmente gli farebbe piacere mettersi in gioco al Trono Over e non a quello classico.

Nel parlare di questo argomento, Pierpaolo ha anche espresso dei commenti su alcune dame, facendo trapelare un certo interesse per una donna in particolare. Il protagonista ha ammesso che, al momento, è troppo presto per potersi dire preso da una donna piuttosto che un’altra. A suo avvisto, infatti, dovrebbe conoscerle meglio per dare un giudizio più chiaro. Ad ogni modo, il giovane non ha potuto fare a meno di mostrare un certo interesse per Sabrina Zago.

Pierpaolo Siano svela cosa pensa di Sabrina e Morena: Maria accoglierà la sua richiesta?

Nel corso dell’intervista, Pierpaolo ha svelato di nutrire molta stima per Sabrina, specie per quello che sta vivendo nella trasmissione a causa delle continue ingerenze di Giuseppe nei suoi percorsi. Ad ogni modo, Siano apprezza molto il suo modo di fare, ragion per cui potrebbe decidere di corteggiare proprio lei qualora le venisse data l’opportunità, ma non è tutto.

Siano ha espresso dei giudizi anche su di un’altra dama, ovvero, Morena Farfante. Su di lei, Pierpaolo è stato molto più vago, in quanto ha ammesso di non averla inquadrata bene poiché non sa se, effettivamente, la donna sia in trasmissione per trovare l’amore, o solamente per visibilità. Ad ogni modo, le intenzioni di Pierpaolo Siano sono state molto nette, pertanto, non resta che attendere la reazione di Maria De Filippi. La conduttrice accoglierà l’appello del cavaliere oppure no? Ricordiamo che le prossime registrazioni di Uomini e Donne sono previste per il 6 e il 7 aprile. Non resta che attendere, dunque, per vedere se ci saranno aggiornamenti a riguardo.