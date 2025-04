Nella puntata di ieri di Uomini e Donne si è verificato un fatto piuttosto increscioso al Trono di Gianmarco Steri. Il ragazzo, infatti, ha perso le staffe contro la sua corteggiatrice Cristina Ferrara, dopo che lei ha deciso di non presentarsi in un’esterna. Il comportamento del tronista nei suoi riguardi è stato reputato da molti piuttosto aggressivo. Ma la cosa che ha maggiormente indignato i telespettatori della trasmissione è stato il comportamento di un amico del giovane, il quale non ha esitato a prendere una netta posizione contro la Ferrara.

Gianmarco esagera con Cristina a UeD e un amico di lui mette il carico da 100

La puntata di ieri di Uomini e Donne è stata decisamente movimentata. Specie per quanto riguarda il Trono di Gianmarco Steri, il ragazzo ha discusso pesantemente con Cristina. La ragazza non si è presentata in un’esterna, cosa che ha mandato su tutte le furie Steri. Il giovane ha attaccato la corteggiatrice in maniera molto pesante, al punto da farla scoppiare in lacrime e spingerla ad andare via.

In tanti sul web hanno criticato l’aggressività che il ragazzo ha adoperato ai danni della sua corteggiatrice. Altrettanto criticato è stato il comportamento dei presenti in studio che non hanno preso posizione per difendere la ragazza. Intanto, sul web è accaduto un episodio altrettanto increscioso. Alcuni utenti del web hanno notato che un amico di Gianmarco ha commentato in diretta la puntata mostrandosi palesemente contro Cristina. La persona in questione, infatti, ha sbottato contro la ragazza in malo modo, invitandola ad andare via.

Pubblico contro Steri per come ha trattato la Ferrara

Alla luce di tutto questo, in tanti si stanno chiedendo come sia possibile che una persona così vicina a Gianmarco si prenda la libertà di andare così contro una corteggiatrice del tronista. Appare altrettanto assurdo come Steri possa permettere una cosa del genere, quando ancora non è arrivato ad una scelta. Per il momento nessuno dei diretti interessati è intervenuto sulla faccenda per commentare l’accaduto. Adesso non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne per vedere se Gianmarco si scuserà in qualche modo con la corteggiatrice oppure continuerà per la sua strada.