Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 3 aprile, rivelano che in studio ci sarà il ritorno di un noto cavaliere del Trono Over del programma. Gli animi, poi, si accenderanno a causa di un altro esponente della trasmissione, che sarà quasi costretto ad andare via. Per Gianmarco Steri, invece, non ci saranno novità positive.

Il ritorno di un noto cavaliere a Uomini e Donne e l’abbandono di un altro

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si partirà, come sempre, dal Trono Over. Maria De Filippi annuncerà il ritorno di un noto cavaliere nel parterre, ovvero, Vincenzo La Scala. Quest’ultimo era uscito dal programma un po’ di tempo fa insieme a Ilaria Volta. Poiché le cose tra di loro non hanno funzionato, il protagonista si è detto interessato ad una dama, ovvero, Agnese. I due racconteranno di essersi già parlati su Instagram in questi giorni, pertanto, la dama già sapeva del suo ritorno. Ad ogni modo, la donna accetterà di conoscerlo.

Spazio, poi, a Damiano Foti, il quale sarà pesantemente attaccato da Gianni Sperti e Tina Cipollari. I due opinionisti lo accuseranno di non essere una persona chiara e limpida, cosa su cui si troveranno d’accordo anche Morena e Gloria. Le due racconteranno alcune bugie che avrebbe detto il cavaliere e da lì si accenderà una lite piuttosto accesa, che si concluderà con l’uscita dal programma del cavaliere.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Anticipazioni UeD: nessuna buona notizia per Gianmarco

In merito a Gianmarco Steri, invece, nella puntata di ieri di Uomini e Donne il ragazzo era andato molto contro Cristina Ferrara, cosa che ha generato un certo sgomento sul web. Quest’oggi, dunque, vedremo cosa è accaduto dopo la puntata. Il tronista andrà a riprendere la corteggiatrice, ma lei non ne vorrà sapere. Il suo atteggiamento ostile non farà che irrigidire ancor di più il tronista che, infatti, tornerà ad attaccarla pesantemente. Ad un certo punto, poi, le dirà che o cambia atteggiamento o la conoscenza tra di loro si può anche interrompere. Per contro, invece, il tronista si avvicinerà molto a Francesca.