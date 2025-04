La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con la sfilata del parterre femminile, dal titolo “Ti do la scossa“. Molte delle esibizioni sono state esilaranti e degne di nota, come quelle di Gemma Galgani, Sabrina Zago, Agnese De Pasquale e altre. Naturalmente, poi, non sono mancate discussioni molto accese tra dame e cavalieri che hanno avuto molte cose da recriminarsi.

Gemma Galgani si fa un auto-gavettone a Uomini e Donne, Morena spiazza tutti

La prima ad esibirsi nella sfilata della puntata di oggi di Uomini e Donne è stata Gemma Galgani. Come sempre, la dama è stata originale ed ha dato luogo ad una performance molto divertente. La dama ha inscenato un ballo sotto la pioggia facendosi un auto-gavettone che ha entusiasmato i presenti. Il parterre maschile, infatti, l’ha inondata di voti alti facendo innervosire Tina Cipollari.

Poi si è esibita Sabrina Zago, la quale si è vestita da fatina. Dopo la performance, però, si è aperto un dibattito in cui è stato coinvolto Giuseppe. Sabrina è stata accusata di non essere stata di parola in quanto aveva promesso che avrebbe bloccato il cavaliere dappertutto, quando così non è stato. Giuseppe, dal canto suo, è stato accusato di non essere stato onesto e rispettoso nei riguardi di Sabrina, in quanto non la lascia andare ora che sta cercando di rifarsi una vita.

Anche Agnese è stata molto originale in quanto si è travestita da poliziotta ed ha arrestato alcuni esponenti del parterre, ovvero, Alessio, Giuseppe e Giovanni. La sua esibizione è piaciuta moltissimo. Morena ha sfilato leggendo una serie di critiche che le sono state rivolte in questi mesi di permanenza a Uomini e Donne. La donna, poi, ha iniziato a struccarsi cercando di dimostrare a tutti che dietro il suo aspetto fisico appariscente, si cela una donna tutta da scoprire.

Poi è stato il turno di Luana e a seguire Marina, la quale si è travestita da brasiliana e ha iniziato a ballare attorno ai cavalieri. La sua esibizione ha conquistato Tina Cipollari, la quale ha ammesso di non aver mai visto una performance del genere. Isabella, poi, ha voluto imitare Sharon Stone, cosa che ha suscitato l’immediata reazione di Tina, che l’ha attaccata. Infine sono salite in passerella anche Gloria, Lucia, Cristina, Francesca, Daniela, Margherita e Rosanna.

Vincitrice sfilata di UeD e sfuriata di Tina Cipollari

La sfilata, come sempre, ha dato luogo a discussioni molto accese, alcune delle quali si sono consumate durante le esibizioni altre, invece, al termine. Tra di essi ci sono stati Marina e Giuseppe, i quali hanno iniziato a rivangare alcune cose che sono accadute tra di loro e che non sono state gradite reciprocamente. Ad ogni modo, al termine della puntata è stata annunciata la vincitrice, che è stata Gemma Galgani, ancora una volta. La proclamazione ha fatto sbottare Tina Cipollari, la quale è uscita dallo studio furiosa mandando tutti a quel paese e accusando la redazione di pilotare le votazioni.