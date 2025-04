Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 4 aprile 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 4 aprile 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, è probabile che ci siano alcuni momenti di lotta, ma in fin dei conti, tu sei un guerriero e adori le sfide. Marte, essendo in una posizione avversa, ha portato alla stanchezza negli ultimi tempi. Tuttavia, oltre a Marte, ci sono molti pianeti che ti favoreggiano, e per questo ti sollecito a focalizzare le tue energie sul tuo futuro.

Oroscopo del Toro

Per chi è nato sotto il segno del Toro, l’assumersi una nuova responsabilità non rappresenterà una crisi. Conosco bene le caratteristiche di questo segno zodiacale: tipicamente, i Toro hanno una natura piuttosto conservativa. Però, se hai svolto bene il compito assegnato, e hai portato avanti un’importante iniziativa, devi sapere che la seconda metà dell’anno ti sorriderà. Infatti, vedo un periodo di accesa attività emotiva che ritorna sulla tua strada.

Oroscopo dei Gemelli

All’orizzonte dei Gemelli, si profilano dei giorni particolarmente ricchi di creatività grazie alla presenza di Giove nel loro segno. Tuttavia, è opportuno prestare attenzione quando si tratta di Vergine, Pesci e Sagittario: queste combinazioni astrologiche potrebbero causare alcune tensioni. Evitate quindi di entrare in discussioni polemiche.

Oroscopo del Cancro

L’una nel segno del Cancro rappresenta un occasione straordinaria per reincontrare l’amore. Come ho recentemente sottolineato, i sentimenti sono stati temporaneamente messi da parte, non vissuti appieno, e c’è l’urgenza di recuperarli. Ciò che invece mi attrae del panorama astrologico attuale è la posizione lavorativa. Per coloro che devono sostenere un esame o una prova, oppure per chi ha già ottenuto una vittoria o sta per conseguirla: la preparazione è in corso.

Oroscopo del Leone

Leone, ci saranno interessanti aggiornamenti particolarmente entro l’estate. Se ti stai imbarcando in un progetto questi giorni, sappi che conoscerà il successo dopo una fase di disequilibrio. Molti ritroveranno l’entusiasmo di interagire e prendere decisioni significative per ciò che li attende.

Oroscopo della Vergine

Vergine, negli ultimi tempi, osservo che sei piuttosto preoccupato. Ti suggerisco di adottare un approccio più spontaneo alla vita; capisco che non sia nella tua natura, tuttavia ti sarai reso conto che non si possono controllare tutti gli eventi. Quindi è benefico qualche volta seguire il flusso degli eventi. In questi giorni, mostra più pazienza, particolarmente nel settore affettivo.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, Marte in una posizione disagevole potrebbe provocare sporadiche tensioni. È fondamentale che non degenerino in tristezze, altrimenti potrebbero riaccendersi le liti in ambito sentimentale.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, le stelle prevedono giorni benefici per te. Il pianeta di Marte sta per inviarti potenti energie, ed è importante ricordare che esso è il tuo guida astrologico. Se esiste un’area del tuo lavoro che non ti soddisfa appieno, cerca di esprimerlo prima di giugno. Questo potrebbe portare a dei cambiamenti vantaggiosi.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, stai attraversando una fase di rigenerazione, ma è fondamentale comprendere il punto di partenza. Osservando l’astrologia degli ultimi sessanta giorni, non si può negare l’esistenza di numerose controversie e punti di tensione. Questi richiederanno un certo lasso di tempo per essere completamente superati. In campo sentimentale, sii prudente poiché Aprile potrebbe far risorgere certi problemi che credevi spariti. Dedica attenzione e cure alla tua salute fisica.

Oroscopo del Capricorno

Per i nati sotto il segno del Capricorno, si profilano delle difficoltà. Tuttavia, ciò non rappresenta un ostacolo in quanto siete abituati alle battaglie. Guardate però con attenzione verso coloro che non agiscono con lealtà nei vostri confronti. Vi suggerisco di ritagliarvi un momento per ponderare sulle prossime mosse riguardanti la vostra professione. Sul fronte affettivo, mostrerete una generosità degna di nota. Infatti, sarà con grande misericordia che perdonerete coloro che in passato vi hanno ferito, o in alternativa, deciderete di dare loro una nuova opportunità.

Oroscopo dell’Acquario

Durante il fine settimana, chi appartiene al segno dell’Acquario potrebbe vivere momenti intensi d’amore e trovarsi di fronte a decisioni di rilievo. Trovare la giusta carica ed ispirazione non rappresenta una sfida insormontabile. Del resto, le eventualità di fare nuove conoscenze sono estremamente favorevoli.

Oroscopo dei Pesci

Amici del segno dei Pesci, stai attraversando un momento di dubbi e perplessità, ma stringi i denti perché c’è una luce in fondo al tunnel. Infatti, già a partire da domenica, sentirai un rinnovato senso di stabilità e sicurezza. Ma fai attenzione, soprattutto se nelle ultime ore hai avuto dei diverbi o dei piccoli battibecchi: è il momento di lasciare queste incomprensioni nel passato. Questo tempo dovrebbe essere impiegato per rafforzare i legami affettivi, non per crearne delle tensioni.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.