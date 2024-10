Dopo la messa in onda della puntata di oggi di Uomini e Donne, dove è stato tirato in ballo Giorgio Manetti, prima che Valerio abbandonasse la trasmissione, l’ex di Gemma Galgani ha deciso di rompere il silenzio. Nello specifico, è emerso che Valerio e Giorgio avrebbero fatto delle serate insieme, ragion per cui i sospetti sul cavaliere sono aumentati ancor di più. Ebbene, dopo la messa in onda, il “Gabbiano” ha deciso di replicare e di raccontare la sua versione dei fatti.

La versione di Giorgio Manetti sul rapporto con Valerio

Che tipo di rapporto esiste davvero tra Giorgio Manetti e Valerio, ex spasimante di Gemma? Stando a quanto riportato in studio da Gianni Sperti, pare che i due fossero soliti fare delle serate insieme. Valerio, però, ha smentito, dicendo di aver visto Giorgio una sola volta. A raccontare come stiano le cose è stato anche Manetti in un’intervista per Lollo Magazine. Quest’ultimo ha ammesso di aver conosciuto Valerio circa sei anni fa, durante una partecipazione a Sanremo. Successivamente, poi, i due si sono incontrati anche nella giuria di un concorso di bellezza.

Sin da subito tra di loro è scattata una simpatia, anche perché Giorgio ha definito il cavaliere un uomo molto simpatico e alla mano. Ad ogni modo, dopo quegli episodi, tra di loro non ci sarebbero stati grandi contatti. I due si sono sentiti di recente, quando Valerio è sbarcato a UeD, ma solamente per una chiacchiera, e nulla di più.

L’attacco di Giorgio contro Gemma e Gianni di Uomini e Donne

Con queste parole, dunque, Giorgio Manetti ha confermato in buona parte la versione dei fatti di Valerio, ma non è finita qui. L’ex di Gemma Galgani ha anche sferrato duri attacchi contro Gianni Sperti e la donna. Al primo gli ha dato dell’arrogante, in quanto nella puntata di oggi di UeD si è permesso di parlare di lui insinuando cose che non esistono affatto.

In merito a Gemma, invece, Giorgio ha reputato del tutto fuori luogo il comportamento che la donna ha assunto in occasione di una scorsa puntata del programma, con particolare riferimento allo schiaffo cha dato a Valerio. A suo avviso, infatti, il comportamento della donna è stato assolutamente vergognoso e riprovevole. A prescindere che un gesto simile venga compiuto da un uomo o da una donna, non dovrebbe mai essere tollerato e giustificato, mentre Gemma è stata addirittura applaudita.