Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è partiti da Gemma Galgnai e Valerio. I due si sono confrontati in merito agli ultimi epiloghi della loro conoscenza. Ad un certo punto, però, la situazione è totalmente degenerata. Il cavaliere, infatti, è stato attaccato da tutti i presenti in studio, specie Gianni Sperti, e ne p derivata una discussione molto accesa. A seguire, poi, sono stati toccati anche altri argomenti.

Valerio liquida Gemma e attacca Gianni: scena surreale a Uomini e Donne

La puntata del 14 ottobre di Uomini e Donne è subito cominciata con il botto. Nello specifico, si è vista un’esterna tra Gemma e Valerio, i quali hanno deciso di uscire di nuovo dopo quanto accaduto nella precedente puntata di UeD. L’esterna tra loro è andata mediamente, anche se i due hanno rivelato di aver notato una certa freddezza. Una volta in studio, poi, Valerio ha spiazzato tutti ammettendo di non voler più continuare con Gemma in quanto ha ripensato allo schiaffo che la donna gli ha dato, ragion per cui ha capito di non volere al suo fianco una donna come lei.

I presenti in studio hanno sbottato contro il cavaliere, e anche Maria De Filippi ha reputato il suo comportamento assurdo, in quanto la scorsa puntata sembrava divertito da quanto accaduto e non “traumatizzato” dallo schiaffo. Ad un certo punto, poi, è intervenuto Gianni Sperti che ha accusato Valerio e quest’ultimo si è alzato e gli è andato contro dandogli dell’ottuso e dicendogli di non essere nessuno. L’opinionista, poi, ha rivelato che Valerio conosca Giorgio Manetti ed abbia fatto delle serate con lui. Il cavaliere ha negato ed ha ammesso di aver incontrato l’ex di Gemma solamente una volta. Alla fine, poi, Valerio è andato via e Maria lo ha salutato con molta ironia.

Mario Cusitore tra due fuochi

Successivamente, poi, è stata la volta di Margherita, Morena e Mario Cusitore. Malgrado quanto accaduto in precedenza, Morena ha deciso di uscire con Mario poiché le piace, sta di fatto che tra i due è scappato il bacio. Margherita, ovviamente, è rimasta molto male, sta di fatto che tra i due c’è stata una discussione. La donna ha deciso di non continuare a frequentare il napoletano, anche se la sua è sembrata più una ripicca che altro.

Nel frattempo, anche Matteo è uscito con Morena e tra di loro c’è stato un bacio. Tra i due, però, non è sembrato esserci chissà quale interesse. Alla fine, Mario ha detto di voler continuare ad uscire con entrambe, ma Margherita lo ha liquidato. Il cavaliere, infatti, ha ballato con Morena e tra i due la conoscenza prosegue.

Morena e Mario sono usciti di nuovo insieme, e Matteo e Margherita hanno qualcosa da dire! #UominieDonne pic.twitter.com/hmo8xSIABT — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 14, 2024

Francesca ha uno sfogo a Uomini e Donne

Passando al Trono Classico, invece, si è parlato di Francesca Sorrentino. La ragazza è uscita con Federico e Gabriel. Specie con il primo ci sono stati dei disguidi in quanto il ragazzo le ha detto di vederla troppe fredda e rigida nei suoi riguardi. Questo, dunque, gli ha fatto sorgere il sospetto di non interessare abbastanza alla tronista e, soprattutto, di non essere in grado di farle superare i suoi limiti. Le sue parole hanno notevolmente infastidito Francesca che, infatti, in studio ha voluto fare un discorso a tutti i corteggiatori. Nel dettaglio, ha detto loro che è vero che è bloccata ed è in un momento particolare, ma adesso non ha intenzione di passare per la ragazza fragile e volubile. Gabriel, invece, è stato eliminato.